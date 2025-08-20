Un centenar de bomberos de cuatro países se suman al combate a las llamas

Un militar de la UME vigila el fuego de Larouco ALBERTO LÓPEZ

El dispositivo para hacer frente a los incendios en Galicia sigue alcanzando cifras récord. Más de cuatro mil profesionales, tanto gallegos, como de otras comunidades y de otros países, continúan sobre el terreno para perimetrar y extinguir los fuegos que mantienen en alerta a la provincia de Ourense por undécimo día consecutivo.

Por parte de la Xunta, son más de tres mil los profesionales de extinción activos en cada jornada (3.000 del Servizo de Prevención e Defensa, 200 bomberos y miembros de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES) y de Protección Civil, y 343 brigadistas municipales). Además, hay más de cuatrocientos vehículos de tierra (380 motobombas, 36 buldócers y 12 batracios).

Desde la Delegación del Gobierno en Galicia informaban ayer que el personal que estaba trabajando en los incendios durante la jornada fue de 466 efectivos de la UME (los mismos que el día anterior y cien más que hace una semana) y las brigadas del Ministerio de Transición Ecológica (BRIF). Todos, en los incendios de Oímbra y Larouco. Además, se mantienen los 258 militares de la Brilat y la Bricap (Brigada de Paracaidistas del Ejército de Tierra), que se ocupan principalmente de labores de evacuación y seguridad de las poblaciones; y son 154 los vehículos disponibles, con 10 buldócers.

También están presentes durante los trabajos de extinción hasta 90 zapadores en tres equipos, seis grupos electrógenos y maquinaria pesada. Y cientos de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que permanecen activos las 24 horas ante confinamientos, desalojos y cortes de comunicaciones.

La novedad para la jornada de hoy será la llegada, a través del mecanismo de cooperación con la UE, de un grupo de unos cincuenta bomberos de Rumanía, que se sumarán a los 26 efectivos de Finlandia, y a los 18 de Estonia (que ya estaban previstos a principios de verano) y Francia que ya participaban en los incendios de Galicia y León. También llegarán dos coordinadores de medios aéreos y un helicóptero de coordinación, que desde la Xunta esperan que pueda comenzar a operar en el día de hoy. Este se encargaría de coordinar a los medios aéreos y de hacerse una idea de las dimensiones y perímetros de los incendios. Una imagen en vivo y directo de lo que está ocurriendo, tan necesaria en fuegos tan extensos como los de Larouco, Chandrexa y Oímbra.

Más maquinaria pesada

El número de medios aéreos, como ha ocurrido durante todos estos días, es variable. Lo habitual es que haya, de forma ordinaria, unos 32 aviones y helicópteros activos cada jornada. La Delegación del Gobierno informaba ayer de que eran 15 los que estaban trabajando por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y del Mecanismo Nacional de Protección Civil y Emergencias.

Pese a la dimensión del despliegue, desde la Xunta siguen insistiendo al Ejecutivo que incorpore el resto de los medios que solicitó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al Gobierno; y que Pedro Sánchez prometió activar. Siguen siendo necesarios más recursos, que de nada servirán si llegan cuando los incendios ya están controlados, según advierten desde la consellería.

Entre esas peticiones, trasladadas hace casi una semana con la situación 2 de emergencia, había 20 buldócers, dos helicópteros o aviones, 30 motobombas, tres nodrizas de 25.000 litros para abastecer a los servicios de extinción y no menos de 200 soldados. Ayer, desde la Xunta, explicaban que habían respondido con la brigada Punta Gorda (de La Palma, que viene a relevar a la de Lubián), con 200 militares para tareas de vigilancia, dos coordinadores de medios aéreos, un helicóptero de coordinación y cuatro buldócers. Insisten en que no hay rastro de las motobombas y que los buldócers no serían suficientes.

Polémica con los bomberos

Al hilo de la polémica en la llegada de medios del Gobierno a las diferentes comunidades afectadas por los incendios, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, acusaba ayer a Galicia, Castilla y León y Extremadura de pedir «cosas imposibles» para hacer frente al fuego, para «no tener que hablar de su propia gestión».

Defendía Barcones la gestión del Gobierno, que según aseguró «está poniendo todos los recursos disponibles a disposición de las comunidades» y «ha atendido el 100 % de las peticiones realizadas», y criticaba la «falta de anticipación» de los Gobiernos autonómicos. «A lo mejor habría que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las comunidades», dijo, justificando que un buldócer o un medio aéreo «no se mueve en cinco o diez minutos».