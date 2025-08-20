El BNG critica la política «excluínte» de la Xunta con el alumnado más vulnerable

Cristina Fernández Davila, del BNG CEDIDA

El BNG ha denunciado este miércoles la política «excluínte» de la Consellería de Educación, que «está a deixar na cuneta» al alumnado más vulnerable con los recortes «nos efectivos docentes e os especialistas necesarios para unha atención educativa personalizada». Además, la portavoz de educación del grupo, Cristina Fernández Dávila, advirtió que las medidas que comenzarán el próximo curso, suponen un «ataque frontal» a los derechos de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Con estas medidas, dice el Bloque, se limitará la atención especializada solo a los niños con una discapacidad reconocida, dejando «fóra ao resto, e forzando ás familias a buscar solucións en centros especiais». El Bloque censura igualmente otras medidas como la eliminación de apoyo en infantil, el aumento de las ratios hasta 28 alumnos por aula en la educación primaria -sin contar al alumnado con discapacidad- o que los centros con planes de apoyo no puedan solicitar los especialistas en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje que precisen.

Ante esta situación, el BNG ha anticipado que brindará su total apoyo «ás reclamacións que realizarán as familias, as ANPA e os equipos directivos dos centros». «Estes nenos e nenas teñen o dereito a que se atenda ás recomendacións dos seus informes médicos e de orientación. A Xunta ten a obriga de facelo efectivo e non de recortar ata límites impensables», concluyó Fernández Dávila.