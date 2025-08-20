Primeras ayudas para los afectados por los incendios: Castilla y León dará 500 euros a cada familia evacuada y hasta 185.000 por casa destruida

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Palacios de Compludo, León, Castilla y León (España). Fernando Otero | EUROPAPRESS

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido el primero en anunciar las medidas para los afectados por los incendios en esta oleada de incendios que afecta al noroeste peninsular. Los afectados en Castilla y León podrán recibir 500 euros de subvención y hasta 185.000 euros en caso de que su casa haya sido destruida o dañada por las llamas. En total, han habilitado una línea de 114 millones. La Xunta anunciará la próxima semana las medidas para los damnificados en Galicia y el martes 26 el Gobierno reunirá al Consejo de Ministros para aprobar la declaración de zonas catastróficas.

Mañueco ha acordado solicitar Ministerio de Trabajo que se consideren de fuerza mayor los expedientes de regulación de empleo temporales derivados de los incendios de forma directa o indirecta. También ha aprobado en un Consejo de Gobierno extraordinario solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para los municipios de Castilla y León dañados por los incendios.

La Junta de Castilla y León también ayudará a los ayuntamientos, que se verán beneficiados de este plan, ya que la Junta asumirá los gastos derivados de la acogida temporal de las personas o del reabastecimiento de infraestructuras o servicios públicos como la luz o el agua.También están incluidos los autónomos y empresas afectadas, con un importe de 5.500 euros de concesión «inmediata y no reembolsable» como consecuencia del lucro cesante que les ha provocado el fuego en sus negocios.

Por otro lado, el plan aprobado hoy contempla un programa específico para el espacio Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, cuya masa forestal se ha visto arrasada por los incendios que asolan la provincia de León. Estas medidas incluyen la limpieza de las áreas quemadas y la recuperación de la masa forestal, además de la recuperación de las sendas y las señalizaciones y reconstrucción de las infraestructuras afectadas, como los miradores y pasarelas.