La devastación que no se frena en Portugal: 25 días consecutivos con incendios

Dos bomberos luchaban contra el fuego en Pampilhosa da Serra, en Portugal PAULO NOVAIS | EFE

La pesadilla se repite cada día en el cuadrante nororiental del Portugal continental: carreteras cortadas, casas y coches quemados, vecinos regando llamas que los doblan en altura y que acaban devorando sus huertos o cortijos. La diferencia es que, cada día, la víctima es otro bosque y otra población, que se suman a la lista de las afectadas en las últimas 25 jornadas de incendios sin interrupción.

Lo peor continúa siendo el incendio de Arganil, en el distrito de Coímbra. A primera hora de la mañana, la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil ni siquiera tenía la expectativa de dominar durante el día. Allí se han concentrado prácticamente la mitad de los efectivos disponibles, con medio millar de vehículos terrestres y aéreos. Los vientos y el terreno angosto, de difícil acceso, impiden las labores de extinción de este fuego que comenzó hace ya una semana y cuyo frente, de decenas de kilómetros, alcanzaba el lunes la población de Castelo Branco, donde generó pánico durante la noche.

El otro gran foco, aunque ya más cercado, es el que arde en Trancoso (Guarda) desde hace nueve días y que, tras fusionarse con otro que se deflagró el miércoles pasado en Satão (Viseu), podría superar las 80.000 hectáreas, según los datos más pesimistas, de European Forest Fire Information System (EFIS). Se trata de uno de los mayores jamás registrados en Portugal.

A estos se suman otros cuatro grandes focos en todo el noreste luso, incluyendo el incendio que en la madrugada del martes cruzó la frontera desde Xinzo de Limia hasta Montalegre, y que a última hora del martes exigía a casi 300 efectivos, con cinco medios aéreos.

En total, este año ya ha ardido más del 2,35 % del territorio portugués, muy por encima de la media anual del 1 %, según recoge el diario Público. Ambas cifras sitúan cada año a Portugal como el país de la Unión Europea en que más superficie relativa arde.

Abucheos en el funeral de un bombero

También el martes, se celebró el funeral del bombero que murió el pasado domingo, cuando su coche se despeñó por un terraplén de camino al incendio de Covilhã. Allí estuvieron presentes el primer ministro, Luís Montenegro, y la ministra del Interior, Maria Lúcia Amaral, contra quienes los vecinos mostraron su rabia: «El señor no es bienvenido, no merece estar aquí, no merece estar en su sitio», se oía desde la multitud.

El incendio se ha convertido en rutina, a la que el país parece tener que adaptarse como a un fenómeno meteorológico más: «Parece que las temperaturas empezarán a bajar a partir del miércoles. En la costa lo notaremos antes, pero las zonas que están ardiendo, en el interior, aún hay un riesgo de incendio elevado. Aun cuando el fuego sea dominado, dentro de algunos días, pasará más tiempo hasta que la situación quede resuelta», explica el comandante de Bomberos de Oporto, Luís Neves, que también alerta de la reactivación de focos: «Como hay muchos incendios que tratamos de resolver inmediatamente, con la atención puesta en las viviendas y propiedades, a veces el rescoldo no se ataja correctamente y puede haber reactivaciones con este calor».

Al final de la tarde, 53 focos permanecían activos, con 4300 efectivos sobre el terreno y 1300 vehículos. «La prioridad es salvar las vidas de personas y animales y sus casas; después, mantener los fuegos alejados», insiste Neves. Una multitud de poblaciones continúan solicitando más ayuda para intentar poner a salvo las propiedades de sus vecinos. Por eso, tanto la Cruz Roja como el Ejército han ofrecido personal y medios técnicos para reforzar las operaciones, con 400 y 3700 efectivos respectivamente.