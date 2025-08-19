Abanca dona un millón de euros y abre una línea de apoyo de 150 millones para las zonas afectadas por los incendios

Incendio forestal en Melón, entre las aldeas de Quins y Vilaverde Santi M. Amil

Abanca ha donado un millón de euros como ayuda inmediata para emergencias y primeras necesidades de las zonas afectadas por los incendios forestales, apoyando de esta forma a las personas y a los sectores damnificados por un fuego que ya ha arrasado más de 67.000 hectáreas en la provincia de Ourense. La entidad también ha abierto una línea de apoyo de 150 millones para la recuperación ambiental, social y económica de las áreas dañadas.

Las líneas de financiación para familias van dirigidas a la rehabilitación de viviendas, sustitución o reparación de vehículos y maquinaria agrícola. Las líneas de apoyo a titulares de actividades económicas se canalizan a través de la división ABANCA Agro, y se dirigen a los sectores más impactados (forestal, vitivinícola, agricultores y ganaderos). Es una financiación a corto, medio y largo plazo destinada a restablecer cuanto antes la actividad. Tanto las familias como las empresas afectadas tendrán acceso a anticipos de indemnizaciones de seguros y otras ayudas públicas.

La tramitación de los fondos, tanto los ya aportados como las futuras contribuciones, se realizará con agilidad y flexibilidad, priorizando la resolución de las necesidades más urgentes, según informa Abanca en un comunicado.

La entidad ha habilitado su cuenta solidaria ES80 2080 7208 3385 3000 7122 para las personas o entidades que deseen hacer donativos. Los recursos, según afirman, serán gestionados con el máximo rigor, contando con el asesoramiento de expertos en situaciones similares, y siguiendo el modelo de otras acciones solidarias emprendidas por la entidad, como en Valencia con la dana el año pasado.

Como complemento a estas iniciativas, Abanca informa de que ha puesto a disposición de los damnificados, desde el inicio de los siniestros, planes de apoyo de Abanca Agro, así como el equipo de Abanca Seguros, con la colaboración activa de Afundación.