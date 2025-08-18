El PSdeG pide que Galicia se sume al pacto de emergencia climática
Los socialistas creen que es la única manera de frenar los incendios forestales18 ago 2025 . Actualizado a las 13:06 h.
El PSdeG pide que Alfonso Rueda sume a Galicia al pacto por la emergencia climática anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, la pasada semana, porque «só desde a responsabilidade compartida se pode dar unha resposta real a uns lumes de sexta xeración alimentados polo cambio climático», dijo la diputada Carmen Rodríguez Dacosta, quien también reclamó «medidas inmediatas para apoiar ás persoas afectadas».
Lo primero hoy, dice la socialista, es apagar el fuego pero también llamó a una reflexión:«Xa en 2019 un grupo de expertos entregou ao Parlamento recomendacións moi claras: ordenación forestal, diversificación dos usos da terra, educación ambiental… E nada diso se puxo en marcha», recalcó.
Carmen Rodríguez reiteró la denuncia que los socialistas repiten desde hace algún tiempo como es la falta de efectivos en los servicios de extinción: «Prazas sen cubrir, incompletas, retrasos no Pladiga… Todo isto, que parecía só burocracia, agora tradúcese en menos mans e menos ollos no monte cando máis se precisan».
La socialista puso en valor «o compromiso do Goberno de España», recordando que el presidente Sánchez «prometeu máis efectivos militares para reforzar o dispositivo contra os incendios e esa mesma tarde chegaron 250 militares adicionais á provincia de Ourense».
En cuanto al pacto de Estado, «é unha oportunidade que Galicia non pode deixar pasar», de ahí que Rueda debe «ser valente e sumarse». «Porque só desde a unidade poderemos defender a nosa terra das chamas. Galicia non pode seguir loitando cun modelo forestal propio do século pasado cando o que temos diante son incendios de sexta xeración, alimentados polas temperaturas extremas do cambio climático».
Rodríguez Dacosta se comprometió a llevar al Parlamento una propuesta para «impulsar unha planificación integral, un corpo de prevención único e profesionalizado e unha política de coidado do territorio con visión de futuro».