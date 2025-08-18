El bombero forestal muerto en León era de Ourense

Bomberos en una intervención en Molinaferrera, en uno de los incendios de León. Fernando Otero | EUROPAPRESS

La Junta de Castilla y León ha explicado este lunes que el bombero forestal que murió anoche al sufrir un accidente con la autobomba que conducía en Espinoso de Compludo (León) para combatir el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera procedía de Soria y tenía 57 años, aunque era originario de Ourense.

Fuentes sindicales han explicado a Efe que este trabajador, con iniciales, I.R., pertenecía a la brigada de Bayubas de Abajo (Soria), donde lleva varios años de servicio tras afincarse en la provincia soriana hace más de tres décadas. En un comunicado, la Delegación Territorial de la Junta en Soria ha detallado que era oficial de montes y conductor maquinista de autobomba desde julio de 2010.

Formaba parte del convoy que partió de Soria en la tarde del pasado sábado, con un total de 22 trabajadores forestales, hacia el lugar del incendio, donde se integraron en el operativo que combate el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera, que desde hace más de una semana afecta a la comarca leonesa del Bierzo y que arrasó con el espacio natural y cultural de Las Médulas.

La Junta ha explicado que actualmente se está organizando el regreso del citado convoy hacia la provincia de Soria, que se producirá a lo largo de este lunes.

El parte médico elaborado a diario por la Consejería de Sanidad detalla que el compañero de esta persona, un peón que viajaba junto a él cuando el vehículo cayó por un terraplén y que sufrió heridas leves, ha recibido ya el alta tras pasar la noche en el Hospital de El Bierzo.

Continúa muy grave en el Chuac el brigadista de 18 años quemado en Oímbra y sus dos compañeros, graves

Los tres sufrieron quemaduras que afectan a entre el 40 y el 15 % de sus cuerpos el martes 12 al verse sorprendidos por las llamas mientras intentaban sofocar el fuego que se inició, al parecer, por una imprudencia

La Voz

El estado del joven brigadista de 18 años víctima del fuego en Oímbra (Ourense) continúa siendo muy grave, según el parte médico de este lunes 18 de agosto. El muchacho sufre quemaduras de tercer grado que afectan al 40 % de su cuerpo, además de intoxicación por inhalación de humo. Aunque permanece estable en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), su pronóstico es muy grave.

En la misma unidad también atienden a sus dos compañeros, otro brigadista de 23 años con quemaduras de segundo grado en el 15 % del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo que evoluciona favorablemente, aunque su pronóstico es grave. De la misma forma, el joven de 25 años, con similar afectación, está estable y su pronóstico es igualmente grave.

Los tres brigadistas se vieron envueltos el pasado martes 12 por las llamas en el incendio de Oímbra cuando trabajaban para su extinción. Fueron rescatados por sus compañeros y trasladados de urgencia al Chuac, donde está la Unidad de Quemados de referencia para toda Galicia. El fuego, por el que ya fue detenido un hombre de 46 años acusado de imprudencia grave, se inició al parecer cuando realizaba desbroces con un tractor pese a la alerta extrema vigente.