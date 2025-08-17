La ola de incendios avanza sin tregua en Galicia y arrasa ya 50.000 hectáreas

Las llamas prenden en varios árboles en Beade, en Ourense, este sábado. Santi M. Amil

La ola de incendios sigue sin dar tregua y Galicia ha alcanzado este domingo una cifra sin precedentes. Según los últimos datos de la Consellería do Medio Rural, se ha sobrepasado ya la barrera de las 50.000 hectáreas quemadas. El mayor salto lo ha dado durante la noche el fuego en la comarca de Valdeorras, donde el foco declarado el miércoles en Larouco es el que presenta la peor evolución de los trece que hay activos en toda la comunidad a estas horas. Ha arrasado 6.000 hectáreas —2.000 más durante la noche— y sus llamas han entrado ya a la vecina provincia de Lugo, por el municipio de Quiroga. Este sábado, varias decenas de vecinos fueron confinados a causa de ese incendio en los concellos de Petín y A Rúa.

Ourense, una semana luchando contra las llamas JORGE NOYA

Pero la zona más afectada continúa siendo Chandrexa de Queixa. El que ya es el mayor incendio de la historia de Galicia —tras fundirse tres focos en uno— ha alcanzado a primera hora las 17.500 hectáreas quemadas. Allí, el fuego avanza sin control desde hace días, pero su evolución parece haber dado un cierto alivio. Las llamas han avanzado 500 hectáreas durante la noche, un crecimiento menor del que registraban las actualizaciones de días anteriores. Y algo similar parece estar ocurriendo en A Mezquita, donde los medios de extinción se han afanado durante las últimas horas para frenar un fuego que ya se ha llevado por delante 9.500.

El otro foco de preocupación este sábado se alumbró sobre la comarca de O Ribeiro. El incendio de Carballeda de Avia, que despertó el viernes el miedo de la población a que se repitiesen los fuegos que causaron la muerte a un vecino en el 2017, ha alcanzado las 1.300 hectáreas calcinadas. Son 300 más que en la última actualización del sábado. Durante la noche han continuado activos, pero sin avanzar en terreno calcinado, los focos de Oímbra y Maceda, con 11.000 y 3.000 hectáreas arrasadas, respectivamente, en las últimas jornadas.

También permanecen activos los tres focos declarados en Vilardevós (Vilar de Cervos, Moialde y Fumaces), con 1.600 hectáreas quemadas en total; el de Vilarello, en Cervantes, con 150; el de Gudín, en Xinzo de Limia; y el de Beade, con 100 hectáreas calcinadas. El último incendio activo que consta en la actualización de Medio Rural se declaró esta mañana en el concello de San Cibrao das Viñas, vecino a la ciudad de Ourense.

Estabilizados quedaron, en cambio, el fuego de Cervantes (150 hectáreas) y el que arrasó 60 hectáreas en la parroquia de Chave, en O Saviñao. Estos incendios evolucionan dentro de las líneas de control establecidas por los servicios de extinción. La buena noticia de la mañana llega desde Toques, donde el incendio que también afectó el viernes a la vecina Melide, ha quedado controlado.

El tren sigue cortado

El domingo ha amanecido también sin novedades en la circulación ferroviaria, que permanece cortada entre Madrid y Galicia, según las últimas informaciones proporcionadas por Renfe. La operadora pública volverá a fletar a lo largo del día trenes especiales entre Zamora y la capital española, que permanece incomunicada por tren con Galicia a la espera de que mejore la situación de los fuegos. Cientos de viajeros han tenido que buscar alternativas en las empresas de autocares, en las aerolíneas y en las casas de alquiler de vehículos.

En las carreteras, los mapas y cámaras de la Dirección General de Tráfico (DGT) presentan una escena tranquila. A estas horas permanece cortado únicamente un pequeño tramo de la carretera provincial OU-533 a la altura de Outardepregos, en O Bolo.