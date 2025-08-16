Puente confirma que el AVE entre Madrid y Galicia continuará suspendido este sábado a causa de los incendios

Colapso en la estación de Santiago este jueves a causa de los incendios. Paco Rodríguez

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este sábado en torno a las 10 de la mañana que la conexión de alta velocidad entre Madrid y Galicia continuará cortada durante todo el día. Lo ha hecho a través de una publicación a través de la red social X (anteriormente Twitter), en la que ha aprovechado para mostrar su sorpresa porque «en condiciones similares, se mantengan abiertas carreteras, con claro riesgo para la seguridad de las personas», pese a asegurar que «respetamos las decisiones de protección civil». Así lo confirmó durante la mañana el 112, que aseguró a las 9.30 horas que «non hai cortes en vías principais arestora».

Durante la mañana de este sábado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha indicado que entre las vías afectadas por el fuego, además de la de AVE entre Madrid y Galicia, está el tramo entre Montefurado y Vilamartín de la línea León-Monforte de Lemos. Renfe ha añadido que se influirá sobre todos los servicios de media y larga distancia. Además, también hubo incidencias en la línea Madrid-Ávila, en su tramo entre Herradón y La Cañada-Ávila, y en la de Zamora-Sanabria, entre Carbajales y Sarracín de Aliste.

En cuanto a la línea de alta velocidad, la empresa de ferrocarril ha confirmado que está previsto que haya trenes especiales entre Madrid y Zamora, aunque no ha indicado nada al respecto de los tramos de vía en Galicia. Sobre la posibilidad de fletar autobuses para suplir la conexión ferroviaria, el ministro de Transportes ha indicado que para ello sería preciso «un operativo importante y complejo del que no disponemos». Puente ha indicado que no hay tantos autocares «listos para ser contratados, ni tenemos la capacidad».

«El primer día lo hicimos y nos cortaron la carretera, cosa probable de nuevo. Lo que es aún peor para los viajeros que se quedan tirados. No se trata de suplir un tren o cuatro trenes con autobuses, se trata de proporcionar ese servicio a miles de personas», ha añadido.