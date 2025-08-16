Bruselas exige plazos claros para corredores ferroviarios transfronterizos como el que unirá Galicia con Portugal
REDACCIÓN / LA VOZ
La UE se lanza a aprobar decisiones de ejecución para evitar que estos proyectos se eternicen sin avances16 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El ferrocarril se ha convertido desde hace al menos seis años en la columna vertebral de la política de transporte y de descarbonización de la UE, pero también en el sistema arterial que puede articular