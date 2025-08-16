Bruselas exige plazos claros para corredores ferroviarios transfronterizos como el que unirá Galicia con Portugal

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El viaducto ferroviario sobre el estuario del río Ulla, en el eje atlántico, parte de la conexión transfronteriza A Coruña-Lisboa
El viaducto ferroviario sobre el estuario del río Ulla, en el eje atlántico, parte de la conexión transfronteriza A Coruña-Lisboa MARTINA MISER

La UE se lanza a aprobar decisiones de ejecución para evitar que estos proyectos se eternicen sin avances

16 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El ferrocarril se ha convertido desde hace al menos seis años en la columna vertebral de la política de transporte y de descarbonización de la UE, pero también en el sistema arterial que puede articular

