El PSdeG urge a la Xunta a «informar puntualmente» sobre la situación de los incendios con comparecencias diarias

PSDEG

La diputada del PSdeG en el Parlamento gallego Carmen Rodríguez Dacosta instó este viernes a la Xunta a «informar puntualmente» a la ciudadanía sobre la situación de los incendios que asolan Galicia, y que en la provincia de Ourense ya han arrasado más de 30.000 hectáreas. Según la parlamentara ourensana, «non basta con que o Goberno de Rueda publique nunha web dúas veces ao día datos sobre a superficie calcinada e os efectivos desprazados a combater cada lume, senón que debe trasladar a información que manexa o Cecopi».

Dacosta consideró que, ante una situación «de extrema gravidade» como la actual, «os máximos responsables do Goberno galego teñen que comparecer ante os medios de comunicación dunha maneira regular, cando menos diaria». A su juicio, no es suficiente con actualizar datos, sino que es necesario ofrecer información operativa clara y actualizada para que la población pueda actuar en consecuencia.

«Trátase de que os veciños e veciñas coñezan puntualmente que zonas se atopan en risco, que localidades están confinadas ou foron evacuadas e aspectos tan básicos como que estradas permanecen pechadas e por cales deben circular se precisan desprazarse», explicó.

La diputada reclamó «absoluta transparencia», recordando que la ciudadanía «ten dereito a coñecer a dimensión real da catástrofe e as previsións que manexan os técnicos a fin de garantir a seguridade e a integridade das persoas que poidan verse afectadas por esta catástrofe». Este viernes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compareció ante los medios de comunicación durante su visita, junto a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, al Centro de Coordinación Operativa de Ourense.