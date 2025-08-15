El BNG denuncia cierres de camas y la saturación de urgencias en el Sergas

M.MORALEJO

La diputada del BNG en el Parlamento gallego Iria Carreira denunció este viernes la situación de «colapso» en la que se encuentra el sistema sanitario público durante este verano y reclamó a la Xunta «un cambio de rumbo na súa política sanitaria», ya que la actual, aseguró, «dinamita o sistema público» y «pon en risco a saúde dos galegos».

En un comunicado, la nacionalista advirtió del «peche de camas» y de una «plantilla inferior á mínima», algo que está poniendo a prueba la capacidad del sistema sanitario tanto en atención primaria como en los hospitales. Como ejemplo, apuntó a la situación del Hospital Clínico de Santiago, donde se han vivido días de saturación en Urgencias «con ata 13 pacientes graves nos corredores».

«Como non hai capacidade para ingresar en planta, satúranse as Urxencias que, ao mesmo tempo, sofren a falta de capacidade que teñen os centros de saúde para atender aos pacientes», explicó Carreira.

Según la diputada, «o Sergas decide manter inoperativas preto de 800 camas, 111 delas na área sanitaria de Compostela, mentres temos listas de espera totalmente desbordadas e unha atención primaria que funciona grazas ao sobreesforzo dos profesionais». Carreira acusó al PP de «estar dinamitando a sanidade pública» y de poner «en constante risco» la salud de la población, por lo que instó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a adoptar «medidas urxentes» para garantizar una atención sanitaria de calidad.