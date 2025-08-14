Muestra una bolsa con cocaína a la policía en Vigo y la esnifa antes de que se la quiten

La rotonda de la paellera en Vigo en una imagen de archivo en el 2018. XOAN CARLOS GIL

Agentes de la Policía Local de Vigo vivieron el pasado 9 de agosto, a primera hora de la mañana, una escena tan llamativa como insólita en un punto emblemático del centro urbano. Eran alrededor de las seis cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia rutinaria detectó la presencia de un hombre de 47 años en el interior de la escultura que preside la rotonda popularmente conocida como la paellera. El acceso a esa estructura artística está completamente prohibido, por lo que los agentes se aproximaron con la intención de desalojarlo.

Lo que sucedió a continuación fue sorprendente. Al ver que los agentes se acercaban, el individuo extrajo una pequeña bolsa que contenía cocaína y, en un gesto deliberado, les advirtió que, antes de que se la requisaran, pensaba consumirla allí mismo. Según consta en el informe policial, lo hizo sin reparo: se llevó la sustancia a la nariz y la esnifó delante de los agentes, desafiando abiertamente su autoridad.

Los policías actuaron de inmediato y lograron reducir al sujeto sin que se produjeran incidentes mayores ni fuera necesaria la intervención de refuerzos. Durante el cacheo, le intervinieron también una cantidad de marihuana que portaba encima, suficiente para que fuera propuesto para una sanción administrativa por tenencia y consumo de estupefacientes en la vía pública.

Y todo grabado

La peculiaridad del suceso no termina ahí. Todo lo ocurrido quedó registrado en un vídeo grabado con un teléfono móvil, y esa escena ha comenzado a circular estos días por las redes sociales. En las imágenes se aprecia que, instantes antes de la llegada de la patrulla, otra persona también se encontraba dentro de la escultura realizando una improvisada exhibición de break dance, aparentemente animado por los vítores de un pequeño grupo de personas que observaban la escena desde la calle Areal.

El vídeo ha provocado un notable revuelo tanto en el vecindario como en internet, donde las imágenes se han compartido ampliamente, generando comentarios de incredulidad y críticas por la invasión de la escultura.