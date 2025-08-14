La línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid sigue interrumpida por los incendios de Ourense
GALICIA
Adif avanza que se acaba de revisar la línea y se va a proceder a dar tensión a la catenaria manualmente. Renfe prevé habilitar trenes especiales para quienes no pudieron viajar ayer miércoles14 ago 2025 . Actualizado a las 09:33 h.
La línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia continúa interrumpida esta mañana pendiente del análisis de la infraestructura para reanudar el servicio a consecuencia del incendio en la provincia de Ourense.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif avanza que se acaba de revisar la línea y se va a proceder a dar tensión a la catenaria manualmente. Por su parte, Renfe informa en su cuenta de X de que si el incendio está controlado este jueves se prestarán los servicios programados y tiene previsto habilitar trenes especiales para quienes no pudieran viajar ayer miércoles, cuando se suspendió la línea.
La alta velocidad entre Madrid y Galicia está suspendida desde ayer a las 15.15 a causa de un incendio forestal originado entre los municipios ourensanos de A Mezquita y A Gudiña.
Las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia han permanecido abiertas toda la noche para acoger a quienes no pudieran viajar y se vieran afectados por el fuego.