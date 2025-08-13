Varios puntos de la provincia de Ourense tienen una calidad del aire mala por los incendios

Incendio forestal en el Macizo Central de Ourense, entre los municipios de Chandrexa de Queixa, Montederramo y Maceda Santi M. Amil

Los incendios forestales que afectan a la provincia de Ourense también están perjudicando la calidad del aire, que en varios puntos presentan valores desfavorables. En toda la provincia está declarada la situación 2.

Según los datos recogidos por las estaciones de MeteoGalicia, la de Xinzo de Limia tiene una mala calidad del aire debido al contaminante PM25 y la de Ourense y Laza por el contaminante PM10. La estación de Lugo (Oural) también presenta una mala calidad.

Estas zonas están próximas a los fuegos de Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita), Maceda, Oímbra y A Mezquita. Las previsiones para el jueves y el viernes siguen siendo de una calidad mala.

Ante estas condiciones, se recomienda a los grupos de riesgo evitar las actividades prolongadas y activas en el exterior, considerando realizarlas en el interior o posponiéndolas para cuando la calidad del aire mejore. Para la población general, es recomendable que reduzca las actividades prolongadas y activas en el exterior, especialmente si experimentan tos, falta de aire o irritación de garganta.