Besteiro pide «un plan de país» para evitar incendios forestales como los de Ourense

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visitó este miércoles Maceda, donde un incendio forestal ha consumido ya más de 1.700 hectáreas, para comprobar sobre el terreno la evolución de los fuegos que afectan también al concello de Chandrexa de Queixa, donde han ardido 6.000 hectáreas por ahora. Estuvo acompañado, entre otras personas, por la alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo, quien tuvo que abandonar el martes un vehículo donde viajaba junto a personal técnico cerca del incendio y que acabó siendo calcinado por las llamas.

Besteiro lamentó la «vaga de lumes devastadora» que afecta a la provincia ourensana. «Estamos a carón das persoas afectadas e dos equipos de extinción, sentindo a súa preocupación e facendo nosa a súa loita contra o lume», expuso, deseando una «pronta recuperación» a los brigadistas heridos mientras trabajaban.

«Cada hectárea que arde é un anaco de nós que se perde», lamentó el líder del PSdeG ante el avance de unas llamas que, en cuestión de segundos, consumen «montes e biodiversidade que custaron séculos, e tamén con moitos proxectos de futuro».

Besteiro alertó que los incendios forestales son «consecuencia da emerxencia climática», que provoca fuegos cada vez «máis virulentos e máis próximos» a los núcleos de población. También lamentó el «abandono do rural e a ausencia de políticas de prevención e xestión sostible do territorio», lo cual deja un vacío, continuó, que «é o caldo de cultivo para que o lume avance sen freo».

El secretario xeral socialista urgió a impulsar «un plan de país, transversal e valente» con el que enfrentarse a la crisis climática y evitar que se produzca de nuevo «unha traxedia coma esta»