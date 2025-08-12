Sonsoles Ónega Salcedo, periodista, presentadora y escritora: «Nada más oxigenante que Galicia»
A CORUÑA / LA VOZ
Dice que tiene vena gallega: «En casa se ha ejercido mucho el galleguismo emocional. No tiene mucho mérito estar enamorada de vuestra tierra»
Si va todo según lo previsto, Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) estará ahora zambullida en su próximo libro, ambientado en Cantabria, puliendo flecos. Hija y hermana de periodistas, del gallego Fernando Ónega y de Cristina, en