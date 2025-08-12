Casi cinco mil trabajadores del Sergas pueden solicitar nuevos grados de la carrera profesional, que implica un aumento de hasta 3.500 euros al año

Foto de archivo de personal del Sergas en uno de los laboratorios del Meixoeiro, en Vigo XOÁN CARLOS GIL

Desde este martes 12 de agosto y hasta el próximo 30 de septiembre todos los trabajadores del Servizo Galego de Saúde que reúnan los requisitos podrán pedir un nuevo grado de la carrera profesional, lo que en la práctica supone un incremento anual de entre 858,48 y 3.445 euros en función de la categoría profesional. Según el Sergas, esta nueva convocatoria podría beneficiar a casi cinco mil trabajadores, que cumplen los criterios para acceder a un nuevo grado o al primero de la carrera profesional. En concreto serían 1.883 licenciados sanitarios, 1.182 diplomados sanitarios y 1.850 de gestión y servicios o sanitarios de FP.

Para los licenciados un nuevo grado supone un aumento al año de 3.445 euros, 2.153 para los diplomados, mientras que en el caso del personal de gestión y servicios y de formación profesional varía en función de la categoría, desde los 858,48 hasta los 2.773 euros si se trata de trabajadores del grupo A1. El coste para la sanidad pública de esta medida alcanza los 10,9 millones de euros.

Méritos valorados

La carrera profesional tiene cuatro grados que los trabajadores consiguen si cumplen con los criterios de años trabajados y con los méritos establecidos. En este último apartado, a medida que van avanzando los niveles el porcentaje de puntos a conseguir es mayor. Así, para obtener el primer grado en el caso de los sanitarios con titulación universitaria son precisos al menos 51 de los 85 puntos que se valoran, mientras que en el cuarto es preciso un mínimo de 63,75.

Entre estos méritos se incluyen competencias personales y profesionales, formación continuada, docencia, investigación e innovación, y la implicación y compromiso con la organización. Por ejemplo, participación en comités científicos o en sesiones clínicas del Sergas, docencia a alumnos en prácticas, publicaciones en revistas científicas, tener dedicación exclusiva en el sector público, prestar servicio en centros aislados o con dificultades de cobertura, participar en programas de vacunación, proyectos piloto y planes estratégicos, o prestar servicio durante una emergencia sanitaria por cuestiones de salud pública o catástrofe.