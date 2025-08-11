Rueda pide penas de prisión para los incendiarios que ponen vidas en peligro
GALICIA
Confirma al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que Galicia enviará toda la ayuda que pueda ante los graves incendios11 ago 2025 . Actualizado a las 17:55 h.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido que «caia todo o peso da lei» sobre los presuntos incendiarios que sean encontrados culpable. Rueda pidió incluso «se procede, e nalgúns casos procede, penas de cárcere», ya que los incendios no solo han provocado daños materiales, sino que han puesto en peligro vidas humanas.
Añadió que en algunos casos «a intencionalidade [dos lumes] está clarísima, con varios focos ao mesmo tempo, algúns seguindo pistas onde alguén pasou incendiando», e insistió en que esos comportamientos son castigados.
Además, sobre la petición de auxilio que le hizo Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, que registra importantes incendios, afirmó que «todo o que podamos axudar o faremos, igual que Galicia en outras situacións precisou axuda de outras comunidades e a tivo».
Mañueco telefoneó al titular de la Xunta por la mañana para solicitar toda la asistencia que pueda facilitar Galicia, ya que el peor incendio que sufre la comunidad vecina amenaza Las Médulas, cerca de la frontera.