El PSdeG reclama a la Xunta un plan estratégico y más fondos para la dependencia

El PSdeG reclamó a la Xunta más financiación y un plan estratégico para encauzar los servicios de dependencia, que necesitan mejoras «dende hai 18 anos». Así lo dijo la diputada la diputada del PSdeG Silvia Longueira, que se reunió con María Barral, alcaldesa de Betanzos y vicepresidenta de la Fegamp.

Longueira recordó el reciente asesinato de una trabajadora de ayuda a domicilio en O Porriño para reclamar a la Xunta que «lidere» la reforma de la dependencia y dote a esos servicios de la financiación necesaria.

También recordó que Galicia es «prácticamente a única comunidade de España» que no cuenta con el citado plan estratégico.

Barral alertó de que los gastos de la ayuda en el hogar (SAF) están ahogando a los ayuntamientos más pequeños, y es de esperar que la demanda crezca porque «cada vez hai máis poboación envellecida».