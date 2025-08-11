El plazo para solicitar el Bono Concilia Familia de la Xunta abre el 8 de septiembre

Fabiola García durante un pleno del Parlamento en una imagen de archivo. MONICA ARCAY CARRO

El plazo para solicitar el Bono Concilia Familia de la Xunta, destinado a las familias con hijos de hasta 13 años y en las que ambos progenitores trabajan, abre el 8 de septiembre. El objetivo de esta ayuda es «contribuír a sufragar os custos dos servizos de conciliación como coidadores, ludotecas ou campamentos», explicó la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García. El Gobierno autonómico destina más de 2,5 millones de euros a esta subvención.

Esta subvención ofrece ayudas económicas de hasta 500 euros para la contratación de una persona a domicilio o de 200 euros por persona para sufragar los costes de recursos y servicios específicos como las ludotecas, los campamentos o los espacios de jugar y actividades para niños.

Este año las familias podrán consultar la información de la convocatoria antes de lo habitual, porque su publicación en el DOG (Diario Oficial de Galicia) será durante el mes de agosto y el plazo de solicitud se abrirá el día ocho de septiembre. «Con este adianto a Xunta busca adaptarse aos tempos e necesidades que demandaban os solicitantes», destacó García.

Por otro lado, la conselleira recordó que esta medida fue una apuesta de la Xunta para que «a conciliación estea ao alcance de todas as familias». Además, dentro de los máximos establecidos, la ayuda pasará a cubrir el 100 % del coste, en aquellas familias de especial consideración, es decir, las monoparentales, numerosas, de acogida o en las que contiene un niño con discapacidad.