Los incendios en Galicia continúan avanzando y han arrasado cerca de 3.000 hectáreas en apenas cuatro días, más que en todo el 2024

1/24 Incendio de Maceda en Ourense Brais Lorenzo | EFE 2/24 Incendio de Maceda en Ourense ALEJANDRO CAMBA 3/24 Uno de los helicópteros que trabajaron en la zona Carlos Carballeira 4/24 Incendio en A Fonsagrada ALBERTO LÓPEZ 5/24 Incendio de Maceda, en Ourense Brais Lorenzo | EFE 6/24 Incendio en Souto A Estrada 7/24 Incendio en A Fonsagrada ALBERTO LÓPEZ 8/24 Incendio de Maceda en Ourense Brais Lorenzo | EFE 9/24 Imagen nocturna del incendio de Chandrexa de Queixa BRIF LAZA 10/24 Incendio de Monfero c 11/24 Incendio de Maceda en Ourense Brais Lorenzo | EFE 12/24 Una de las avionetas que participó en la extinción de los fuegos Carlos Carballeira 13/24 Un bombero en el incendio de Maceda (Ourense Brais Lorenzo | EFE 14/24 Medios aéreos luchando contra las llamas en Monfero Carlos Carballeira 15/24 El humo del incendio en Chandrexa de Queixa enturbia el amanecer Alejandro Camba 16/24 Un bombero en el incendio de Maceda (Ourense) Brais Lorenzo | EFE 17/24 Incendio en Chandrexa de Queixa ROI 18/24 Varios vecinos observan el incendio en Maceda. ALEJANDRO CAMBA 19/24 Incendio en Chandrexa de Queixa ROI 20/24 Incendio de Maceda en Ourense ALEJANDRO CAMBA 21/24 Incendio de Maceda en Ourense ALEJANDRO CAMBA 22/24 Incendio en Chandrexa de Queixa ROI 23/24 Incendio de Maceda en Ourense ALEJANDRO CAMBA 24/24 Incendio en Chandrexa de Queixa ROI

En torno a 2.815 hectáreas de monte han ardido en Galicia en apenas cuatro días, desde el pasado viernes, según las estimaciones de la Consellería de Medio Rural a las dos de la tarde. Esta superficie total, por ejemplo, más que cuadriplica la extensión de la Illa de Arousa. De toda esta área calcinada, unas 2.000 hectáreas corresponden a las afectadas por el fuego iniciado durante la tarde de este viernes en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, el mayor en lo que va de año en la comunidad. Medios terrestres y aéreos continúan trabajando para estabilizarlo, mientras que también en Ourense otro foco continúa descontrolado en Vilariño de Conso. Tras iniciarse este domingo a las 17.30 horas, ha afectado a alrededor de 180 hectáreas.

Desde que se inició la temporada estival, los incendios de este verano en Galicia han quemado hasta este martes más de 4.000 hectáreas. En todo el 2024 ardieron poco más de 2.600.

La provincia de interior ha sido una de las más afectadas este fin de semana por el fuego, con más de 1.300 hectáreas calcinadas. Está activo otro incendio forestal en la localidad de Verín, en la parroquia de Mourazos. Pasadas las 5 de la tarde, fue desactivada la situación 2 de emergencia puesta en marcha por su cercanía a las viviendas del núcleo de la población de Tamagos. Durante esta tarde también comenzó otro en la parroquia de Paredes del concello de Montederramo. Por el momento ha afectado a unas 20 hectáreas, según estima Medio Rural.

Además, desde la medianoche del domingo a este lunes también han ardido en torno a 400 hectáreas en Maceda, tras iniciarse en al menos cinco puntos simultáneos —lo que apunta a su intencionalidad, según Medio Rural— y haber sido necesaria la activación de la situación 2 de emergencia por su cercanía a las viviendas de A Teixeira. Actualmente se encuentra estabilizado.

Un brigadista resultó herido este domingo durante las tareas de extinción en Maceda, según informa Europa Press. El bombero forestal sufrió quemaduras en una pierna y un glúteo «por radiación, no por contacto directo con la llama», tal y como indica Medio Rural. Precisó ser evacuado a un centro médico, pero este lunes ya se encuentra en su domicilio. El otro foco en Ourense, el que ha afectado a unas 40 hectáreas en Padrenda, ya está bajo control tras comenzar durante la madrugada del sábado al domingo.

El incendio de Chandrexa de Queixa arrasa ya más de 1.600 hectáreas La Voz

Bajo control el fuego en A Fonsagrada

También se ha logrado estabilizar el que comenzó este domingo a las 5 de la tarde en el municipio coruñés de Monfero y que ha quemado una 5 hectáreas del Parque Natural de las Fragas do Eume. La cercanía de las llamas obligó a desalojar el monasterio de Caaveiro. Además, finalmente se ha logrado controlar el último foco activo que afectaba al concello lucense de A Fonsagrada, el de la parroquia de Monteseiro, tras afectara a unas 150 hectáreas desde el pasado martes. Está bajo control desde cerca de las 3 de la tarde de este domingo.

En Pontevedra, también se ha logrado estabilizar el incendio que ha calcinado unas 20 hectáreas en A Estrada. El fuego fue detectado este domingo al mediodía por unos vecinos de la aldea de A Toxeira, aunque las llamas avanzaron hacia la parroquia de Santo André de Souto por el viento.

Los vecinos desalojados en El Bierzo regresan a sus casas

El medio millar de vecinos que este domingo tuvieron que ser desalojados en los municipios de Carucedo y de Las Médulas ya han podido regresar a sus domicilios, aunque algunas casas se han visto afectadas. La provincia de León vio este fin de semana como el fuego calcinó el espacio natural de Las Médulas, en el corazón turístico de la comarca de El Bierzo, arrasando varios castaños centenarios, según indica la agencia Efe.

El fuego obliga a desalojar a unas 700 personas de varios pueblos de El Bierzo La Voz

El alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, ha señalado que «el fuego atravesó el pueblo y esto nos va a cambiar la vida». Ha añadido que aunque la mayoría de casas se han salvado de las llamas, al menos cinco de ellas han ardido en Las Médulas, así como viviendas auxiliares, gallineros y naves de almacenaje. Además del de La Médulas, León continúa este lunes luchando contra otros siete incendios en el territorio.

El norte de Portugal, en llamas

Según los datos de la Protección Civil portuguesa, este lunes hay 33 incendios activos en Portugal. La mayoría de ellos, en el norte del país, donde hay sobre el terreno más de 950 profesionales trabajando en la extinción de los siniestros. Todo la zona norte se encuentra en riesgo máximo de incendio.

1/10 Los bomberos trabajando este domingo en la extinción del incendio forestal en el Parque Natural de Alvao, en el distrito luso de Vila Real. PEDRO SARMENTO COSTA | EFE 2/10 Los bomberos trabajando este domingo en la extinción del incendio forestal en el Parque Natural de Alvao, en el distrito luso de Vila Real. PEDRO SARMENTO COSTA | EFE 3/10 Los bomberos trabajando este domingo en la extinción del incendio forestal en el Parque Natural de Alvao, en el distrito luso de Vila Real. PEDRO SARMENTO COSTA | EFE 4/10 Los bomberos trabajando este domingo en la extinción del incendio forestal en el Parque Natural de Alvao, en el distrito luso de Vila Real. PEDRO SARMENTO COSTA | EFE 5/10 Los bomberos trabajando este domingo en la extinción del incendio forestal en el Parque Natural de Alvao, en el distrito luso de Vila Real. PEDRO SARMENTO COSTA | EFE 6/10 Tareas de extinción este domingo en la ciudad portuguesa de Trancoso. MIGUEL PEREIRA DA SILVA | EFE 7/10 Tareas de extinción este domingo en la ciudad portuguesa de Trancoso. MIGUEL PEREIRA DA SILVA | EFE 8/10 Tareas de extinción este domingo en la ciudad portuguesa de Trancoso. MIGUEL PEREIRA DA SILVA | EFE 9/10 Tareas de extinción este domingo en la ciudad portuguesa de Trancoso. MIGUEL PEREIRA DA SILVA | EFE 10/10 Tareas de extinción este domingo en el Parque Natural de Alvao, en el distrito luso de Vila Real. PEDRO SARMENTO COSTA | EFE El fuego arrasa Portugal La Voz

Cerca de la frontera con Galicia, el distrito de Vila Real mantiene tres focos activos, para en que se han desplazado 375 profesionales y 123 medios terrestres y aéreos. También en Viana do Castelo preocupan los incendios en Ponte da Barca y Vila Nova de Cerveira, esta última villa con frontera directa con Pontevedra al noroeste.