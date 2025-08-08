El Sergas hace un llamamiento para la donación de sangre de los tipos A+ y 0+

Imagen de archivo de autobús de donación de sangre en Vilagarcía. MARTINA MISER

La Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue de la Consellería de Sanidade (ADOS) ha alertado del bajo nivel de reserva de sangre de los grupos A positivo y 0 positivo. Debido a esto, ha animado, junto al Servicio Galego de Saúde (Sergas), a acudir a donar sangre, especialmente de estos dos tipos.

En cuanto a los grupos sanguíneos restantes, el A negativo y 0 negativo se encuentran en nivel normal, mientras que el B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo están en un buen nivel, según indica la ADOS en su página web. Los hospitales gallegos precisan unas 500 donaciones diarias para contar con la reserva suficiente para desarrollas una asistencia médica eficaz.

Los ciudadanos pueden donar en los distintos centros médicos de las siete ciudades gallegas. En el caso de la urbe herculina, en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac)?; en Ferrol, puede hacerse en el Hospital Arquitecto Marcide; en Lugo, en el Hospital Lucus Augusti; en Ourense, en la Plaza Paz Novoa; en Pontevedra, en su hospital provincial; en Compostela, en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), y en Vigo, en el Hospital Nicolás Peña. Siempre dentro de sus horarios de atención, que pueden consultarse a través de la página web de la ADOS.

Donación en unidades móviles

Además, el servicio cuenta con diez unidades móviles que se desplazan de lunes a sábado a más de 50 concellos de la comunidad. Este viernes aún se podrá donar hasta las 9 de la noche en As Pontes, A Laracha, Noia, Lestedo y A Coruña, en la Praza das Conchiñas.

El sábado se mantendrá en servicio en la misma plaza de A Coruña, delante del Concello de Noia, Guitiriz y Redondela y en los Xardíns da Alameda de Marín. Además, la semana que viene también se dispondrán en distintos municipios a lo largo de la semana, todos los días salvo el viernes, debido a que es festivo. Su localización puede consultarse, también a través de la web del ADOS.