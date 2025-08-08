Poio precinta una tapería de Combarro que carecía de licencia de actividad y que sumaba denuncias desde el 2015

CONCELLO DE POIO

El Concello de Poio procedió este viernes a precintar una tapería de Combarro por «carecer de licencia de actividade, incumprimentos urbanísticos e un amplo historial de denuncias por molestias e apropiación de espazo público». El gobierno local explicó que se trata de la tapería La Terraza Chill Out, en la rúa 3, y apunta que es un establecimiento «que leva acumuladas varias denuncias desde os anos 2015, 2017, 2019, 2022 e 2024». Según el Ayuntamiento, «os motivos principais de queixas foron molestias por ruído, cheiros, fume, apropiación indebida de espazo público e a ausencia da correspondente licencia para exerser a actividade».

En un comunicado, el Concello subraya que en febrero del 2024 y «vistas as numerosas denuncias realizadas tanto de particulares, como da Policía Local e da Garda Civil», el Ayuntamiento abrió un expediente administrativo, «outorgando un prazo de quince días de audiencia á afectada para a legalización da actividade». El Concello de Poio apunta que «tras confirmar que as irregularidades e os problemas persistisen, sen que se procedese ao cese da actividade, acordouse o precinto do local». Por lo tanto, agentes de la Policía Local acudieron este viernes por la mañana a la tapería, y procedieron a precintar las instalaciones y otros elementos que se utilicen para realizar actividad en el exterior.

Por otra parte, el Concello de Poio anunció una campaña informativa entre la hostelería del casco histórico de Combarro para recordar a los establecimientos que «están obrigados a cumprir coa normativa vixente en canto á ocupación da vía pública, non podendo superar nin o número de mesas nin de cadeiras autorizadas».

En esta misma línea se exige que al acabar cada día laboral y después de cerrar el establecimiento, «se aseguren de que o solo quede completamente limpo, libre de residuos, aceites e outras substancias que poidan deteriorar a pedra das rúas ou xerar malos cheiros». En la misiva dirigida a cada local hostelero, el Concello apunta que «non poden deixar as bolsas de lixo na rúa» porque tienen obligatoriamente que «depositalas nos colectores correspondentes e deben asegurarse de que as bolsas non están rasgadas e gotean líquidos ou salsas».

El ejecutivo poiense quiere que se cumplan estas normas para respetar la convivencia entre vecinos y turistas, porque «a falta de limpeza e orde na vía pública pode afectar negativamente á calidade de vida dos residentes de Combarro e danar a imaxe do municipio». El incumplimiento de estas normas puede conllevar sanciones, así como el cierre temporal o definitivo de las instalaciones.