El segundo drama después de una desaparición: la burocracia para gestionar la ausencia

Raquel Fernández y su madre, Sabina, en el lugar donde presumiblemente desapareció en el 2018 su padre, José Luis, en el Parque de Eirís (A Coruña). MARCOS MÍGUEZ

José Luis Fernández desapareció el 14 de abril del 2018, «un soleado día de primavera, después de haber llovido a rabiar los anteriores», recuerda más de siete años después su hija, Raquel Fernández: «Mi padre -relata-