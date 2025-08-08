El segundo drama después de una desaparición: la burocracia para gestionar la ausencia

Raquel Fernández y su madre, Sabina, en el lugar donde presumiblemente desapareció en el 2018 su padre, José Luis, en el Parque de Eirís (A Coruña).
Raquel Fernández y su madre, Sabina, en el lugar donde presumiblemente desapareció en el 2018 su padre, José Luis, en el Parque de Eirís (A Coruña). MARCOS MÍGUEZ

«Ni siquiera tenemos derecho a una pensión de viudedad o de orfandad», denuncian desde los colectivos que ayudan a las familias. «Son auténticos calvarios los que sufren los familiares, además de la pérdida de su pariente, el gran problema económico que provoca»

10 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

José Luis Fernández desapareció el 14 de abril del 2018, «un soleado día de primavera, después de haber llovido a rabiar los anteriores», recuerda más de siete años después su hija, Raquel Fernández: «Mi padre -relata-

