El segundo drama después de una desaparición: la burocracia para gestionar la ausencia
«Ni siquiera tenemos derecho a una pensión de viudedad o de orfandad», denuncian desde los colectivos que ayudan a las familias. «Son auténticos calvarios los que sufren los familiares, además de la pérdida de su pariente, el gran problema económico que provoca»10 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
José Luis Fernández desapareció el 14 de abril del 2018, «un soleado día de primavera, después de haber llovido a rabiar los anteriores», recuerda más de siete años después su hija, Raquel Fernández: «Mi padre -relata-