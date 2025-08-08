El desequilibrio de la segunda vivienda en Galicia: del uso vacacional en la costa a las casas vacías en el interior
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
En 144 concellos hay más vivienda no habitual que principal, alentada por el turismo en el litoral, que deja zonas vacías en invierno, y el abandono en el rural09 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«E que virán facer aquí?». La pregunta se la empezaron a hacer los vecinos de A Teixeira, en el corazón de la Ribeira Sacra, en los meses de la pandemia. Cada día, observaban como personas