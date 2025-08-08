Causa abierta: Manuela fue a visitar a una hija y nunca más la vieron

Manuela Barbosa, desaparecida en Arcade.

El Tribunal de Instancia número 2 de Redondela ha asumido la investigación de la desaparición y muerte de Manuela Barbosa Sousa, de 66 años, en Arcade el 13 de julio del 2021. Sus restos mortales aparecieron tres años después, durante un desbroce, en una finca de la misma localidad, situada a unos cientos de metros de la vivienda de una de sus hijas, a la que había ido a visitar esa tarde. Tenía el cráneo fracturado por golpes con un objeto contundente, se cree que un martillo, maza o similar. El tribunal número 1 de esa misma villa pontevedresa es el que tenía las previas abiertas por la desaparición del 2021.

Se han retomado las pesquisas por un posible crimen de autor desconocido. En su día, una de las hijas tuvo un mal presentimiento: «Pienso que la mataron». Así lo confesaba a La Voz. La causa sigue abierta y declarada secreta, por lo que apenas aflora información al respecto, aunque se da por hecho que los agentes han interrogado a todo el entorno próximo a la mujer y a testigos claves. También estaban pendientes de conocer los datos de su teléfono móvil, su posicionamiento. Pero no había muchas esperanzas porque, al parecer, las operadoras guardan los datos solo el primer año.

El último trámite conocido consistió en averiguar si el ADN de los restos humanos correspondían a la mujer, lo que sí se ha confirmado por fuentes oficiales. Todo apuntaba a que era ella porque había pertenencias suyas desperdigadas a su alrededor. El hecho de confirmar al 100 % los restos hallados permitió al juzgado tramitar la investigación como un homicidio al haber averiguado oficialmente el nombre de una víctima. La investigación corre a cargo de un grupo de la Guardia Civil de Pontevedra, pero desde hace tres meses se han sumado especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid para reforzar al equipo.

La desaparición

Barbosa salió de su casa de Redondela aquel día de verano para visitar a Ana, una de sus hijas, en la casa que esta tenía en Arcade. Quedaron a la hora del café y se acercó en taxi a la villa. Se apeó para seguir a pie —hay testigos que la vieron pasear ese día— y hacer un recado. Pero nunca más volvió ni se supo de ella. Le faltaban apenas unos minutos a pie para llegar a su destino.

El 18 de junio del 2024, durante unos trabajos de desbroce, un operario que limpiaba matojos halló unos huesos humanos en una finca vallada. El solar estaba cubierto de matorral. Situado en un alto de Arcade, en el barrio de O Conde, el terreno termina en un súbito barranco que cae a la desembocadura de los ríos Oitavén y Verdugo, ya mezclados.

¿Cómo llegó la mujer hasta allí? Se barajaron varias hipótesis. Por un lado, por su edad, una deducción lógica es que podría haberse desorientado, perderse en esa finca, caerse accidentalmente y fallecer. Los golpes en la cabeza podrían explicarse por la acción de la maquinaria forestal porque el solar era rozado con frecuencia.

Había factores que apuntalaban a esta hipótesis del despiste. En su momento, la familia insistía en que la madre tenía problemas de salud y necesitaba medicación. Por variadas enfermedades crónicas para las que Barbosa estaba tomando fármacos, sus allegados dudaban que siguiese viva tres meses después de desaparecer. Las múltiples batidas y rastreos no tuvieron éxito y nadie sabía dónde podía estar.

Sin embargo, los forenses que examinaron el cráneo y los huesos vieron indicios de que la mujer había sido víctima de un crimen. Alguien la había golpeado tres veces con un objeto contundente. Todo apuntaba a una muerte violenta.

Pero, ¿qué móvil podría tener el autor para matar? Un robo violento parece descartado porque, junto a los restos, aparecieron su cartera, fotos suyas y joyas, que se hubiese llevado el atacante o atracador. Quizás se asustó y huyó. Por otro lado, no ha trascendido que Barbosa tuviese rencillas con nadie. Hacía muchos años que se había mudado a Redondela con su marido, razón por la que pocos conflictos podría tener en Arcade, que visitaba con frecuencia.

Tampoco ha trascendido si la pista del móvil aportó algún descubrimiento relevante. Hay bastante atasco de casos en los departamentos que realizan las geolocalizaciones y lleva tiempo obtener resultados. Todo apunta a que la mujer hizo su recorrido habitual hasta la casa de una de sus hijas sin desviarse demasiado. Debe ser corroborado con la ruta que tomó el taxi que la transportó hasta Arcade para confirmar que ambos trayectos coinciden. Podría ser clave averiguar en qué punto de Arcade ella siguió caminando sola, si dio vueltas sin rumbo durante horas o la abordó alguna persona.

«La mataron»

Medio año después de la desaparición, las hijas, Ana y Raquel Álvarez, lo tenían claro: «Mi madre no va a aparecer nunca, pienso que la mataron». Según su argumento, «si se despistase y cayese en algún sitio, ya la habríamos encontrado». Incluso barajaron que su asesino la tirase en algún sitio. «Algo extraño le tuvo que pasar porque si se hubiese ido al norte [en sentido Pontevedra], la encontraríamos», explicaban. Ignoraban en aquel momento que la mujer yacía a solo 200 o 300 metros de la vivienda de una hija. Cuatro años después, poco más ha trascendido de cómo se produjeron los hechos y por qué alguien quiso hacerle mal.