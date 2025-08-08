Una aplicación permitirá pagar con el móvil en los autobuses de la Xunta

El conselleiro Diego Calvo probó la aplicación en un autobús en Lalín Xunta

La Xunta avanza en el proceso de digitalización de su sistema de transporte por carretera. La Dirección Xeral de Mobilidade ya dispone de una aplicación que permite el pago de los viajes en los autobuses autonómicos a través del teléfono móvil, pero está todavía en fase experimental, en una serie de pruebas piloto en el área metropolitana de Santiago, en las líneas Conecta entre Lugo y A Coruña, y en Deza. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acudió precisamente este miércoles a esa comarca para explicar el funcionamiento de la nueva plataforma digital que sustituirá a las tarjetas de transporte físicas que están actualmente en vigor, la Tarxeta de Mobilidade de Galicia (TMG), su versión para menores de 21 años (la Tarxeta Xente Nova) y la que también permite 60 viajes gratuitos al mes para los mayores: la tarifa +65. La nueva aplicación recibe el nombre de MoBT y está financiada con los fondos Next Generation de la Unión Europea.

En la estación de autobuses de Lalín, Diego Calvo, acompañado por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, y el director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño, adelantó que este modelo digital que facilita el pago en los autobuses llegará en septiembre a las áreas de Pontevedra, O Salnés y O Morrazo, por lo que el próximo mes serán 26 concellos los que tengan la nueva aplicación en funcionamiento, sumándose a las experiencias piloto los municipios de Bueu, Cangas, O Grove, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, Vigo —solo en el transporte interurbano— y Vilaboa.

Está previsto que a mediados del 2026 el uso de la aplicación se generalice en toda Galicia. Será entonces cuando este modelo se convierta en el sistema tecnológico de referencia en el uso del transporte público autonómico, aunque durante un tiempo aún no fijado convivirá con las tarjetas actuales. Más adelante habrá una nueva tarjeta MoBT que sustituirá a la TMG y tendrá la misma funcionalidad que la app en lo que respecta a la recarga directa a través de una cuenta en la nube, para evitar también el paso para el cajero, muy escasos o lejanos en la Galicia rural.

Los que utilizan la tarjeta Xente Nova —más de 170.000 jóvenes gallegos— accederán de forma más rápida a esta nueva aplicación, pues se generalizará en septiembre para todos los usuarios de Galicia. De hecho, los menores de 21 años ya pueden utilizarla en más concesiones que la TMG. El código QR móvil de esta tarjeta iba más avanzado que el sistema general, aunque estará integrado también en la aplicación MoBT, y ya está en uso en contratos de Ourense, Baixa Limia, área metropolitana de Ferrol, A Estrada, Lalín, Meaño, Cambados, Muíños, Bande, Celanova, parte de O Salnés y en el este de la comarca de A Coruña.

Los usuarios de esta tarjeta —también los de la TGM genérica— deben recargarla en cajeros de Abanca para tener un saldo que les permita viajar. Ese dinero se reintegra después, pues los viajes son gratuitos. Con la aplicación MoBT se podrá recargar a través de la red y el saldo estará en la nube, aunque también será posible realizar la operación a través de cajeros. En cualquier momento se puede consultar el saldo del monedero virtual y, más adelante, también se podrán realizar las recargas a través de la dirección web https://mobt.gal. La recarga mínima será de 5 euros y la máxima, de 50, y se podrá realizar con una tarjeta de crédito o débito.

Los trámites se simplifican de forma relevante y ya no habrá que preocuparse por la pérdida de la tarjeta física. Los jóvenes solo necesitarán registrarse en la aplicación para poder disfrutar de los 60 viajes gratuitos al mes. Las bonificaciones se aplicarán directamente y no será necesario realizar recargas de saldo, pues el objetivo es simplificar al máximo los viajes para hacer más fácil el uso del transporte público, especialmente entre los jóvenes. Este modelo también se aplicará a los que disfrutan de los trayectos gratuitos de la tarifa +65.

Los usuarios llegan al autobús y solo tienen que pasar el código QR en su móvil por el lector que se instalará en todos los vehículos del sistema de transporte autonómico. De esta forma tan simple se validará el viaje.

Galicia, el país de las 20.000 paradas de bus pablo gonzález / Laura Placer

«La implantamos de forma progresiva para detectar posibles fallos»

«Estamos implantando la aplicación en piloto en las concesiones que van adaptando de forma progresiva las máquinas de cobro al nuevo sistema. Esto nos permite probar todas las funcionalidades, detectar posibles fallos y no entrar de golpe en las áreas con más usuarios», asegura la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, para explicar por qué el uso de la aplicación MoBT se está implantando de forma progresiva a través de experiencias piloto en áreas con menos usuarios.

Sin embargo, no se trata de una aplicación solo para abonar los trayectos en los autobuses de la Xunta. También es una eficiente herramienta para planificar el viaje, pues la aplicación recomienda rutas, transbordos o los itinerarios que son más rápidos para llegar al destino. Informará incluso del tiempo que le llevará al usuario ir andando a la parada o a la estación desde su ubicación.