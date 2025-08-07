La Xunta refuerza la inspección de puentes y viaductos tras el colapso del de O Castro
REDACCIÓN / LA VOZ
La Axencia Galega de Infraestruturas gastará el triple en estas revisiones al incluir la redacción de proyectos para reforzar estructuras en mal estado07 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La caída del viaducto de O Castro hace tres años en la A-6, como en su momento el colapso del puente Morandi de Génova —con 43 víctimas mortales en el 2019—, pusieron sobre la mesa