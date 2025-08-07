El PSdeG acusa a la Xunta de dejar a Ourense y Lugo fuera del fondo de compensación

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias acusó a la Xunta de una «nefasta xestión» del Fondo de Compensación Interterritorial, después de que el Consello de Constas informase de que las provincias de Lugo y Ourense no recibieron «nin un só euro» en los años 2022 y 2023.

Iglesias consideró que el informe «amosa que o PP leva anos xestionando mal e excluíndo á Galicia interior de calquera planificación seria». Añadió que esa situación ya se producía con Alberto Núñez Feijoo en la Xunta y que ahora Alfonso Rueda tampoco ha sabido convertir el fondo en una «ferramenta útil».

La diputada socialista añadió que el gasto de los fondos se ejecuta «sen criterios coñecidos» y que sigue sin implantarse un registro contable específico. «O Goberno non executa, non reparte e non planifica», concluyó.