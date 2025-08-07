Estabilizados los incendios de Salceda de Caselas, As Neves y As Pontes

Varios bomberos trabajando este miércoles en la extinción del incendio de As Neves. CELE RODRIGUEZ

En esta semana de altas temperaturas, las llamas siguen calcinando los bosques gallegos, aunque a lo largo de la mañana de este jueves se ha conseguido estabilizar varios de ellos. Uno de ellos, el del concello pontevedrés de Salceda de Caselas, iniciado durante la tarde del miércoles y para el que fue necesario activar la situación 2 de emergencia, debido a su proximidad al núcleo de población de Pedrapinta. El fuego comenzó pasadas las cuatro de la tarde en la parroquia de Picoña y, según las estimaciones de Medio Rural, que ha desactivado ya la emergencia, ha quemado una superficie de 80 hectáreas.

La consellería también desactivó este nivel de alerta en el concello pontevedrés de As Neves, donde preocupó la cercanía de las llamas a las viviendas de A Abelleira. Su población fue desalojada este miércoles. El fuego se inició cerca de las 3 de la tarde en la ladera del monte de San Nomedio, a la altura de la parroquia de Batalláns y ha afectado por el momento a unas 50 hectáreas, hasta lograr estabilizarse pasadas las 11 de la mañana de este jueves. Fue el segundo foco que afectó al municipio en el mismo día, después de que otro fuego se iniciase en el entorno de las parroquias de Rubiós y Tortoreos durante la madrugada del martes al miércoles, el cual se consiguió controlar en pocas horas.

También se ha desactivado en el concello coruñés de Camariñas, después de darse por controlado pasadas las 7 de la mañana el fuego que comenzó durante la tarde del martes en la parroquia de Xaviña. Asimismo, se ha controlado el que afectaba al entorno de la parroquia de Corme Aldea, del concello de Ponteceso, donde el fuego también está bajo control después de las 11 de la noche, poco después de que también se haya logrado acotar al que afecta a la parroquia de Bratuas, en el mismo municipio, sobre las 7 de la tarde. El que afectó desde la madrugada de este domingo a A Graña, se consiguió extinguir en torno a las 23.30 horas, después de afectar a un área de 82,53 hectáreas.

Precisamente, la corporación de Ponteceso aprobó este miércoles, en un pleno ordinario celebrado a última hora de la tarde, una moción de urgencia para declarar al municipio como zona afectada por una emergencia de Protección Civil. Fue presentada por el partido Adiante por Ponteceso, y tanto el gobierno, formado por el PP como por el Partido Galego, como el PSOE, Apin y el BNG, la respaldaron. El Concello iniciará los trámites para trasladar la petición al Gobierno central.

Mejora la situación en As Pontes, Mondariz y A Fonsagrada

Asimismo, se ha conseguido estabilizar en menos de un día el incendio forestal de As Pontes, que se entiende en esta situación desde las 13.30 horas, después de comenzar este miércoles, pasadas las 10 de la noche. Según las estimaciones de Medio Rural, habría arrasado unas 20 hectáreas, gran parte de ellas de plantaciones de eucaliptos. El fuego se inició, por causas aún desconocidas, en el lugar de Gondré de la parroquia de O Freixo. Varios testigos aseguran que las llamas se acercaron al almacén de una empresa de ferralla local, aunque finalmente no se vio afectada.

También continúa descontrolado uno de los focos en el concello lucense de A Fonsagrada, el que comenzó este martes en la parroquia de Monteseiro. El otro, iniciado este miércoles a la una de la tarde en el entorno de Cereixido, se ha conseguido estabilizar después de las 9.30 horas. Entre los dos, habrían calcinado ya entorno a 140 hectáreas de monte. Se han movilizado para su extinción medios terrestres y aéreos, aunque un marcado viento del nordés está dificultando sus actuaciones.

A las 11 de la noche se logró extinguir el incendio que afectaba a Riofrío. El fuego se había iniciado durante la madrugada del lunes al martes en esta parroquia del municipio pontevedrés de Mondariz y afectó a una superficie de 19,32 hectáreas de arbolada. El de Vilardevós, en la provincia de Ourense, se mantiene controlado desde la noche de este lunes, tras haber calcinado unas 570 hectáreas.