El PSdeG propone un gran pacto para alcanzar «o vertido cero antes do 2030»

La diputada socialista, Paloma Castro, en una imagen de archivo. CEDIDA

El PSdeG ha registrado en el Parlamento de Galicia una proposición de no ley con la que insta a la Xunta a abandonar el actual modelo de tratamiento de residuos, centrado en la incineración, y a impulsar «un gran pacto de país que marque un novo rumbo cara á economía circular e permita alcanzar o vertido cero antes de 2030».

La propuesta llega tras el anuncio del presidente Alfonso Rueda de una inversión de 100 millones de euros hasta el 2030 para desenvolver la hoja de ruta de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama). Para el PSdeG, ese plan consolida un sistema obsoleto, que deja a Galicia muy por detrás del resto del Estado en el cumplimiento de los objetivos ambientales que fija la legislación europea. «A incineración non pode seguir sendo o centro da política de residuos en Galicia», señaló Paloma Castro, diputada socialista. Además, agregó que «hai fondos europeos enriba da mesa e hai capacidade técnica no país para avanzar noutromodelo, pero o Goberno da Xunta segue escollendo a vía equivocada».

El texto registrado por los socialistas propone un nuevo modelo que se construya de forma consensuada, tanto con la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) y de las universidades gallegas, y que se construya desde la prevención, la reducción de basura y en el reciclaje, relegando la incineración a un papel subsidiario.

Los socialistas aseguran que el camino debe ser colectivo y no partidista: «O pacto que propoñemos vai máis alá das siglas. É unha proposta de país para deixar atrás un sistema ineficaz e apostar por un modelo sostible, xerador de emprego e aliñado co que xa están facendo outras comunidades».