El enredo judicial de A Maruxaina, seis años después de las grabaciones pornográficas

ramón gonzález rey VIVEIRO / LA VOZ

Manifestación de protesta por el caso de A Maruxaina, en el 2021. Pepa Losada

La romería regresa con pocos avances en la causa y solo un investigado, años después de que se publicasen vídeos con cámara oculta de mujeres orinando en la calle

07 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Este sábado se celebrará en San Cibrao, en el municipio de Cervo, A Maruxaina, la romería costera que recrea la leyenda sobre la sirena de Os Farillóns. La ninfa será juzgada por los vecinos, divididos

