El arranque de la nueva ley de Justicia en un pequeño juzgado: «Al principio fue todo un poco caótico, y sigue siéndolo»

Carlos Cortés
CARLOS CORTÉS MONFORTE / LA VOZ

La jueza Yasmina Pita, en su despacho en el Tribunal de Instancia de Monforte.
La jueza Yasmina Pita, del Tribunal de Instancia de Monforte, se encontró con la reforma judicial en su primer destino, y con las dificultades de ponerla en marcha

07 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal de Instancia de Monforte todavía no existe ni en la rotulación exterior ni en los letreros informativos que orientan a los usuarios que cruzan la puerta de la calle. En esas paredes siguen

