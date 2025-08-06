El arranque de la nueva ley de Justicia en un pequeño juzgado: «Al principio fue todo un poco caótico, y sigue siéndolo»
MONFORTE / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La jueza Yasmina Pita, del Tribunal de Instancia de Monforte, se encontró con la reforma judicial en su primer destino, y con las dificultades de ponerla en marcha07 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El Tribunal de Instancia de Monforte todavía no existe ni en la rotulación exterior ni en los letreros informativos que orientan a los usuarios que cruzan la puerta de la calle. En esas paredes siguen