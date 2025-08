La Xunta defiende la «dilatada e intachable carreira» del director xeral de Violencia de Xénero, mientras la oposición solicita su cese

Imagen de archivo de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García. Salvador Sas | EFE

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha salido este viernes en defensa del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, tras ser criticado por sus declaraciones de este jueves en las que aseguró que «lamentablemente, o número de asasinatos de mulleres vítimas de violencia de xénero non ten unha relación directa, causa-efecto coa intensidade das políticas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero». García ha explicado que se trata de una «polémica ficticia», que se basan «únicamente nunha interpretación sacada de contexto dun informe extenso que avalía as actuacións da Xunta na materia da violencia machista».

Con ello, la conselleira ha destacado la «dilatada e intachable carreira como maxistrado» de Barba, asegurando que «é un dos maiores especialistas neste ámbito e coñece de primeira man a dor que causa esta lacra tanto nas mulleres, como na súa contorna e na sociedade en xeral». Además, ha incidido en que «non pode haber ninguna dúbida sobre o firme compromiso da Xunta coa loita contra a violencia de xénero».

Fabiola García ha marcado como una de las principales prioridades del Gobierno autonómico el incrementar los presupuesto públicos destinados a esta cuestión. «O que di a Xunta nas alegacións a este informe, máis aló de todas as interpretacións interesadas, é que desgraciadamente só coa prevención non é suficiente», ha especificado sobre las palabras del director xeral de Violencia de Xénero.

La oposición solicita el cese de Barba

Por su parte, el PSdeG y el BNG han solicitado que Roberto Barba abandone su puesto. José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas en Galicia, pidió su dimisión este jueves desde Lugo, afirmando que «só por esas afirmacións debería deixar o cargo hoxe mesmo». Besteiro advirtió que «este episodio é a punta do iceberg dunha forma de entender a violencia machista que ten cada vez máis peso na Xunta» y recogió la denuncia pública del informe del Consello de Contas sobre el recorte de fondos para la prevención de la violencia machista: «Non é que falte diñeiro, o que falta é vontade política. Hai unha falta de compromiso evidente».

Contas reprocha a la Xunta que se recorten fondos para prevenir la violencia machista mario beramendi

El Bloque ha ido más allá y ha solicitado directamente a Alfonso Rueda, presidente autonómico, que «cese de inmediato os máximos responsables da loita contra a violencia machista, o director xeral de loita contra a violencia de xénero, Roberto Barba, e a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García». Lo ha hecho este viernes a través de un comunicado en el que tacha de «escandalosas alegacións» las remitidas al Consello de Contas y asegura que en ellas responsabiliza a las víctimas de violencia machista y minimiza el papel de la prevención y la sensibilización como actuación frente a este problema.

«Culpabilizan as mulleres por separarse e denunciar atribuíndo ser o detonante das agresións machistas e dos feminicidios e isto é extremadamente grave», ha denunciado su portavoz parlamentaria de Igualdade, Noa Presas. La diputada del BNG ha afirmado que las palabras de Barba no corresponden a «unhas declaracións improvisadas, senón que foron presentadas polo goberno do PP como alegacións a un informe do Consello de Contas no que o ente fiscalizador reprochaba ao Executivo de Rueda o escaso investimento en políticas de sensibilización e prevención contra a violencia machista». Para el Bloque, «é unha proba máis de como o Goberno do Partido Popular asume o discurso negacionista da violencia machista que promove a extrema dereita».