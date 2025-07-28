La DGT suspendió la vigencia del carné a más de 450 gallegos por pérdida de facultades en el primer semestre del año

Imagen de archivo de un hombre realizando una prueba de agudeza visual en un psicotécnico de Noia. MARCOS CREO

La jefaturas de Tráfico gallegas tramitaron hasta mediados de julio al menos 452 expedientes de pérdida de permiso por motivos psicotécnicos. Se trata de un procedimiento, contemplado en el artículo 36 del Reglamento General de Conductores,