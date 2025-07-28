La DGT suspendió la vigencia del carné a más de 450 gallegos por pérdida de facultades en el primer semestre del año
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
Después de tramitarse este procedimiento, el usuario debe superar una evaluación médica para poder recuperar la vigencia de su permiso de conducción18 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La jefaturas de Tráfico gallegas tramitaron hasta mediados de julio al menos 452 expedientes de pérdida de permiso por motivos psicotécnicos. Se trata de un procedimiento, contemplado en el artículo 36 del Reglamento General de Conductores,