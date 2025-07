O PSdeG denuncia a nula vontade da Xunta de impulsar o uso do galego

Manifestación de Queremos Galego en Burela PEPA LOSADA

A deputada socialista Silvia Longueira denunciou este sábado que a Xunta abrise «en pleno verán e sen darlle difusión» un período para realizar suxestións á actualización do Plan Xeral de Normalización da lingua galega. Neste sentido, criticou a «nula vontade» do Goberno que preside Alfonso Rueda para que ese plan «sirva» para incrementar o uso do idioma.

Segundo detallaron os socialistas nunha nota de prensa, trátase de «outro movemento máis para evitar un verdadeiro traballo a favor do idioma» e asegurou que «a Xunta pretende que non se tome en serio o galego».

Neste contexto, Longueira lamentou que o PP use nos seus eventos a figura de Castelao e, ao mesmo tempo, «opere en contra do uso do galego nas institucións europeas, rexeitando por segunda vez a cooficialidade na UE e animando aos conservadores para opoñerse».

«Isto sucede mentres a Consellería de Cultura lles dá publicidade aos grupos de traballo que constituíu para dotar de contido a renovación do plan, pero a realidade é que a lingua está a ser vilipendiada e rexeitada polo Partido Popular», asegurou a parlamentaria do PSdeG.