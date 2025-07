Besteiro defendeu en Rianxo un «galeguismo útil. O que propón. O que actúa. O que resolve»

Besteiro, xunto a compañeiros de partido, diante do busto de Castelo no paseo da Ribeira de Rianxo. CARMELA QUEIJEIRO

Os socialistas galegos volveron, un ano máis, a Rianxo para festexar o 25 de xullo. Fronte ao busto de Castelao, no que fixeron a tradicional ofrenda floral, José Ramón Gómez Besteiro defendeu unha «Galicia federal, con voz propia. Unha terra sen fronteiras mentais, sen etiquetas que dividan».

O secretario xeral do PSdeG-PSOE insistiu nunha idea de país «que non se resigna e que quere avanzar», reivindicando un «galeguismo útil. Galicia non é unha bandeira que se saca en festivos. Galicia é unha causa diaria».

Falou do problema da vivenda, que está a provocar unha situación que «golpea á mocidade, empobrece á clase traballadora, retrasa proxectos de vida e agranda a fenda social». Denunciou que o Goberno auonómico «non fai nada. Liberalizar, desregular... como no 2007. Xa sabemos como remata iso: burbulla, crise, sufrimento».

Puxo en valor, en contraposición, o traballo do concellos socialistas e do Executivo central, ao impulsar vivenda protexida, regulación das vivendas turísticas, declarando zonas tensionadas, o banco público de alugueiro ou a rehabilitación e a loita contra a infravivenda: «Iso é galeguismo útil. O que propón. O que actúa. O que resolve».

Na súa intervención, Besteiro tamén sinalou ao PP e ao BNG. Dos populares dixo que miran para Galicia dunha forma "cada vez máis ultra, máis reaccionaria". Acusou ao presidente da Xunta, Alfono Rueda, de seguir sendo o «vicepresidente de Feijoo, sometido ás ordes do PP máis rancio. Rueda non preside, obedece e non aos intereses de Galicia».

Pola súa banda, sobre a formación liderada por Ana Pontón apuntou que practica un «nacionalismo excluínte», que «fala no nome do país non lle pregunta». Lamentou que non apoisae no Congreso «a suba das pensións, a rebaixa das peaxes nin o decreto para impulsar as enerxías limpas».

Así, defendeu «a Galicia do socialismo. A da esquerda e a do progresismo. Hoxe Galicia é un proxecto que funciona grazas ao talento e talante dun pobo traballador e intelixente. Galicia é unha historia de éxito. É imprescindible crer niso».

Un país de todos

«Non sinto que Galicia sexa miña. Nin creo que lle pertenza a ninguén», advertiu Gómez Besteiro, e engadiu: «Galicia é de quen a coida, de quen a defende, de quen traballa por ela veñan de onde veñan».

Por iso, sinalou que «temos que defender este discurso con forza e con dignidade fronte a quen, como Rueda e o seu Goberno, négase a acoller nenos e nenas migrantes que foxen de crises humanitarias».

No peche da súa intervención, o portavoz dos socialistas apelou a un galeguismo do século XXI, «aberto, orgulloso, ambicioso, solidario e creativo». Reivindicou máis autogoberno, máis recoñecemento político e un novo modelo de financiamento «singular, que atenda as nosas características. Suficiente, para cubrir as necesidades. Corresponsable, sen trampas fiscais e solidario, porque Galicia tamén dá e recibe solidariedade».

A concelleira rianxeira Tamara García foi a encargada de abrir o acto asegurando sentirse «profundamente orgullosa de ser galega» e dicindo que «non se pode gobernar de costas a esta terra e a quen vive nela». Tamén falou o portavoz municipal, Óscar Rial, que resalto que José Ramón Gómez Besteiro «representa a esperanza dunha Galicia máis xusta, máis forte e máis nosa».

Boroa, a formación musical integrada por Suso Bello e Sabela Olivares, puxo a nota musical, finalizando co himno galego e ao son da Rianxeira.