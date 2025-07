La Xunta niega que el convenio de la USC impida impartir Medicina en A Coruña

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una comparecencia en el Parlamento.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, trató el miércoles de rebajar la tensión acumulada entre las universidades de Santiago y A Coruña después de que esta última denunciase que la institución compostelana se haya arrogado la exclusividad de impartir docencia en todos los hospitales gallegos. Gómez Caamaño razonó que la USC es, en estos momentos, la única universidad gallega que imparte la titulación de Medicina, de ahí que el convenio acordado con la Xunta, y que la universidad santiaguesa aprobó este miércoles en su Consello de Goberno, adscriba la docencia del grado en todos los hospitales gallegos. Esto, advirtió el conselleiro, «non interfire para nada na posibilidade de ter ou non unha titulación de Medicina na Coruña», cuya creación tramita la UDC.

Desde octubre del 2024, indican fuentes de Sanidade, la Xunta envió a las universidades los borradores de los convenios que negocia con cada una de ellas, negociados en las respectivas comisiones mixtas. Los textos definitivos serán aprobados por las tres universidades —la USC lo hizo hoy—, y posteriormente serán elevados de forma conjunta al Consello de la Xunta para su acuerdo final. De ahí que el Gobierno gallego niegue que la UDC no estuviese al tanto del concierto con la USC, como afirmó el martes. Además, recordó que el Sergas concierta «todos os seus dispositivos sanitarios» con las universidades, siguiendo un criterio de titulación y no de territorialidad. «Iso faise así, baixo unha normativa que permite concertar diferentes titulacións con diferentes universidades», añadió.

«Estes concertos deben permitir que a universidade que é responsable dunha titulación poida ter profesionais nos centros nos que esa docencia está descentralizada. É unha cuestión obvia, unha cuestión lóxica», remarcó el conselleiro para insistir en que esta situación no impedirá que los profesores de las otras universidades puedan compartir la docencia clínica. Así, citó el acuerdo del 2015 —ahora en revisión— por permitir a profesores de las Universidades de A Coruña y de Vigo impartir docencia en Medicina.

Más argumentos desde la Xunta para aliviar la polémica aportó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien resumió: «Os hospitais non son de ningunha universidade, son públicos».

La USC plantea adscribir todos los centros sanitarios del Sergas a su titulación de Medicina M. Varela / A. G. Chouciño

Críticas de la UDC

El rector de la UDC, Ricardo Cao, advirtió este miércoles que el convenio de la USC con la Xunta supondrá que la docencia clínica sea impartida únicamente por el profesorado de la USC en todos los hospitales gallegos. «Iso non é camiñar cara á descentralización, é andar para atrás cara á recentralización», expuso. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, avisó que el convenio de la universidad santiaguesa va «contra la UDC, los médicos y toda la ciudad».

En términos similares se expresó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien aseguró que el acuerdo de la USC demuestra que «la Xunta está contra Vigo». El regidor, que aprovechó hace dos meses que la Universidad de A Coruña inició su intención de implantar la carrera para retomar su vieja reivindicación, cree que con este acuerdo el Gobierno gallego intenta impedir que la ciudad tenga su propia facultad. «Consideran que esto es una colonia de Santiago y de la Xunta», dijo, comparándolo con la exclusión del estadio de Balaídos del Mundial de fútbol.

Convenio «responsable»

El rector de la USC, Antonio López, argumentó este miércoles que la propuesta de convenio aprobada este miércoles por su gobierno es «o modelo máis responsable, máis respectuoso e que mellor aproveita todas as capacidades do sistema sanitario galego», ya que, en estos momentos, la única titulación de Medicina está en Santiago. En declaraciones a los medios, recordó que el convenio no implicará que los hospitales de A Coruña y Vigo no puedan estar también concertados con las respectivas universidades para sus propias titulaciones, como Enfermería.