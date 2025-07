La Xunta insiste en que el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros debe tratarse en conferencia sectorial

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, participa en la reunión de la Comisión de Directores Generales de Movilidad convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible . | EUROPAPRESS

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, ha participado este miércoles en la reunión de la Comisión de Directores Generales de Movilidad convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde ha insistido en demandar que el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera del Estado se aborde en la Conferencia Sectorial de Transportes.

Según ha trasladado la Xunta, Galicia y otras diez comunidades exigieron que se retirase el tema del orden del día de la reunión. En su intervención, la responsable autonómica lamentó una «nova falta de lealdade institucional», en su opinión, del Ministerio de Transportes, al «enviar unha nota de prensa informando os medios de comunicación e as comunidades dos cambios no mapa concesional antes de tratar o tema na Comisión de Directores Xerais».

En esta línea, destacó que el tema principal de la convocatoria de este miércoles era el mapa concesional, «que xa se tratara en dúas reunións anteriores sen resultados e sen que se convoque a Conferencia Sectorial para abordalo».

En este sentido, la Xunta ha vuelto a lamentar que el Gobierno quiera «facer os cambios por imposición, sen escoitar as comunidades e sen atender ás particularidades de cada territorio». En el caso de Galicia, recordó que «se pide que se teñan en conta as súas características xeográficas e poboacionais e que se garanticen as conexións no medio rural».

Tal y como señaló la directora xeral, el diseño propuesto «elimina rutas, elimina paradas, elimina servizos, incrementa transbordos e non ten en conta a diversidade do país». De este modo, afirmó que «desaparecerían case o 50 % das rutas e crecerían un 75 % os concellos sen paradas, coa eliminación de case 10.000 puntos de recollida». «Como consecuencia, 3,25 millóns de persoas quedarían sen servizo de autobús estatal», apuntó.

En este contexto, la Xunta ha reiterado que rechaza el mapa concesional de transporte por carretera propuesto por el Gobierno central, asegurando que deja aislados más de una veintena ayuntamientos gallegos que suman 130.000 habitantes con la eliminación de casi un centenar de servicios, así como varias localidades sin parada y obligando a hacer transbordos.

Además, ha denunciado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la implantación del mapa concesional «sen modificar o deseño inicial de 2022 e sen ter en conta os alegatos das comunidades autónomas».

Fontela aseguró que la Xunta no se reunirá con el ministerio en reuniones bilaterales técnicas, ni abordará el tema del mapa concesional en las comisiones de directores generales hasta que se convoque la Conferencia Sectorial.