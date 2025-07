Os procuradores piden que a nova aplicación de Xustiza teña unha versión en galego

Juzgados de Ourense, donde se encuentra el Imelga. Eva Sarmiento

Sumándose á petición da Irmandade Xurídica Galega, o Consello Galego de Procuradores mostrou o seu apoio a que a nova aplicación de Xustiza que entrará en funcionamento nos próximos meses, Atenea, estea dispoñible nunha versión en galego. Na proposta, que está asinada polos seis decanos dos colexios de procuradores de Galicia (Vigo, A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e Pontevedra), lamentan que a plataforma xudicial habilitada actualmente non é posible tramitar procedementos íntegros en galego nin asegurarlle á cidadanía a notificación das resolucións nesa lingua.

Os procuradores seguen as reivindicacións de máis de 350 profesionais da Administración de Xustiza, entre xuíces, fiscais, letrados, presidentes de audiencias provinciais e fiscais xefes, que esixiron nunha carta enviada no mes de xuño ao conselleiro Diego Calvo e ao ministro Félix Bolaños, os responsables na Xunta e no Goberno, respectivamente, que o sistema informático Atenea —que substituirá a actual Minerva o próximo xaneiro— permita a redacción de documentos tanto en galego como en castelán para facilitar o emprego de ambas as linguas en igualdade de condicións.

Tamén o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, presentou unha proposición non de lei relativa á normalización do galego na Xustiza, na que solicita que a nova ferramenta estea operativa nas linguas cooficiais do país.