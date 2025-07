El cupo catalán le costaría a Galicia el equivalente a dos años del gasto en prestaciones de dependencia, según la Xunta

EUROPA PRESS

El Gobierno gallego ha hecho público este lunes un informe en el que advierte de que el cupo catalán tendría graves consecuencias en la prestación de servicios básicos en el resto de comunidades autónomas del régimen común. De concretarse la llamada singularidad catalana en la financiación, Galicia dejaría de ingresar como mínimo unos 634 millones de euros al año. Según ha concretado el presidente Alfonso Rueda una vez finalizada la reunión semanal de su equipo de gobierno, el perjuicio económico de este acuerdo bilateral equivaldría al gasto de dos años de prestaciones a la dependencia o de cinco de transporte escolar. Si ese sistema de cupo se generalizase al resto de comunidades, Galicia dejaría de ingresar 2.128 millones de euros. El jefe del Ejecutivo gallego ha insistido en que se trata de estimaciones coincidentes con informes absolutamente independendientes. «Os máis de dous mil millóns son todo o gasto da ensinanza pública non universitaria durante un curso; ou as recetas sanitarias durante dous anos», ha apuntado Alfonso Rueda.

Pese a evaluar el contenido del informe, el jefe del Ejecutivo autonómico, en línea con lo expresado días atrás, ha admitido que todavía están a la espera de «coñecer o contido» del acuerdo bilateral entre el Estado y Cataluña para «tomar as medidas» pertinentes. La Xunta deja así la puerta abierta a emprender la vía de un recurso judicial al entender que se están modificando preceptos constitucionales por la puerta de atrás. «Estas negociacións están cambiando as regras do xogo e ponse en perigo a prestación de servizos básicos», ha advertido el presidente gallego.

En línea con lo expresado el viernes pasado en Mérida tras reunirse con su homóloga María Guardiola, Rueda ha reiterado su intención de alzar a voz porque considera que es imprescindible reformular el sistema de financiación autonómica, pero sin privilegios y dentro de la multilateralidad. Galicia lleva años reclamando una ponderación más favorable en variables como el sobreenvejecimiento y la dispersión de la población, lo que dispara el gasto en materia sanitaria y de dependencia, y acarrea otros sobrecostes, como por ejemplo en transporte escolar.

«Se a negociación non se fai de forma multilateral ao final haberá ciudadáns de primeira e cidadáns de segunda», ha criticado Rueda, quien ha vuelto a defender la postura «valente» de algunos presidentes socialistas como el de Asturias, Adrián Barbón, o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al alzar la voz contra este tipo de decisiones que son perjudiciales también para sus comunidades. «Actúan máis como presidentes que como socialistas», ha reivindicado Rueda. En contraste, el máximo mandatario gallego ha lamentado que el PSdeG defienda las decisiones de Pedro Sánchez aunque perjudiquen a la comunidad gallega. Algo que, según Rueda, resulta incomprensible en la organización liderada por Besteiro, empeñada, a su entender «en ser máis sanchista que o propio Sánchez».