A dónde nos llevará la AP-9

Vista de la planta del puente de Rande desde su parte superior.

No sólo la estación de metro King´s Cross de Londres da entrada a un mundo mágico. La tradición gallega está llena seres más fantásticos que Harry Potter. Y puede que al fin hayamos atinado con la entrada. A lo largo de los 219 kilómetros de la AP-9 parece que también hay un andén a un mundo de meigas. Aunque las salidas oficiales que dan acceso a los 38 municipios que conecta la AP-9 entre Ferrol y Tui son 50, acabamos de descubrir la 9 y ¾: dirección Bruselas. Allí la Comisión Europea acaba de lanzar un feitizo. Ha enviado al Gobierno de España un dictamen motivado por haber incumplido las normas europeas al prorrogar la concesión de la autopista AP-9 sin un nuevo concurso público. Allá en el año 2000 se acordó prorrogar a la misma empresa la concesión de nuestra autopista otros 25 años, contados a partir de…2023. En lugar de una nueva licitación o de poner fin a la concesión, sobre la base de motivos económicos se acordó una segunda prórroga que llevaría la concesión y su peaje hasta el 2048. Ahora puede que la Comisión lleve el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Administración en lugar de hacerlo directamente puede acudir a la contratación adjudicando a una empresa la ejecución de una obra o un servicio. Pero con sujeción a reglas, tanto para la firma del contrato como a lo largo de su vida, no pudiendo prolongarlo artificialmente en cualquier circunstancia. Porque existe un interés superior que proteger, la normativa es rigurosa, para tratar de evitar daños al interés general o el favorecimiento de otros intereses. Y como miembros de la UE la normativa de contratación pública tiene su fundamento en directivas comunitarias que deben cumplirse, respetando los principios de libre concurrencia y de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa.

Podemos pagar el coste los servicios con impuestos o con peajes. Unos preferirán no sentir la salida del bolsillo y otros que pague quien use. Pero aun cuando se trate de peajes es necesario asegurar que lo que pagamos y lo que recibimos es lo más ventajoso del mercado. Forzar la prórroga, incluso para compensar la prolongación de la autopista de Fene a Ferrol y otras obras, infringe las normas y causa un perjuicio al ciudadano. Incluso cuando concurren circunstancias extraordinarias, no todo vale. Hay límites que no pueden rebasarse. Debería licitarse de nuevo u optar por ejecutar las obras directamente y sin peaje.

Si la AP-9 fue un hito, puede que la Comisión acabe de poner la primera piedra para un acceso más fácil. Pero aún es cuestión de tiempo ver los efectos de los feitizos venidos de Bruselas.