La princesa Leonor, Medalla de Galicia: «Galicia é terra acolledora onde me sentín como unha galega máis»

Con la medalla de Galicia al cuello, vestida de guardiamarina, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha destacado en el pazo de Raxoi la historia de Galicia como tierra de emigrantes y su papel actual como lugar de peregrinaje. «Hoxe Galicia é terra acolledora onde por primeira vez me sentín como unha galega máis. A miña vida na ría de Pontevedra foi intensa e esixente, pero tamén chea de emocións, de aprendizaxes, de amizades, de días nos que puiden disfrutar do bo ambiente en cada lugar que pisei. E da comida! Sobre todo nos furanchos!», ha bromeado la princesa Leonor en el acto de imposición. Poco antes, recorría la Praza do Obradoiro antes de recibir la Medalla de Galicia, un acto que ha contado con la representación del Gobierno en pleno, el presidente del Parlamento y otros cargos, y en el que se han ausentado los representantes institucionales del BNG: ni los diputados ni la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, han asistido.

La princesa Leonor se ha acordado de sus 75 compañeros guardiamarinas en Marín. Su alteza se ha referido a la medalla como una distinción que se otorga a los bos e xenerosos: «Pienso que no hay modo mejor de describir a las gentes de estas tierras, a vosotros, que hoy me otorgáis, presidente, un reconocimiento tan valioso».

Previamente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pronunció un discurso en el que ensalzó el papel de la institución monárquica española para la consolidación de la democracia en España. «De la mano de la Corona, primero, y de la monarquía parlamentaria consagrada, después, en la Constitución refrendada por una amplia mayoría de españoles en 1978, la España de nuestros días cuenta con una democracia avanzada y consolidada. Y en cuyo seno hemos disfrutado y disfrutamos, pese a las dificultades del momento, del período de mayor libertad, estabilidad, crecimiento y bienestar de toda nuestra historia», dijo el jefe del Ejecutivo gallego en un discurso pronunciado en gran parte en español.

1/6 Rueda entrega la Medalla de Galicia 2025 a la princesa Leonor. Xoán A. Soler 2/6 La princesa Leonor saluda a las personas que se acercaron a presenciar el acto en el que se le entregó la Medalla de Galicia 2025. Xoán A. Soler 3/6 La princesa Leonor tras recibir la Medalla de Galicia 2025, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Xoán A. Soler 4/6 El presidente de La Voz de Galicia, Lois Blanco, presente en el acto de entrega de la Medalla de Galicia 2025 a la princesa Leonor. Xoán A. Soler 5/6 La princesa Leonor, junto a Rueda, tras el acto de entrega de la Medalla de Galicia 2025. Xoán A. Soler 6/6 La princesa Leonor a su llegada. Xoán A. Soler La princesa Leonor recibe la Medalla de Galicia 2025 Xoan A. Soler

Delante de la princesa, Rueda ha destacado el carácter autonomista y constitucional de Galicia, que contribuye a hacer una España mejor, con más y mejores oportunidades, y en la que todos y todas se sientan a gusto.

Una vez terminado el acto de imposición de la medalla, la princesa de Asturias se dirigió al despacho de presidencia de la Xunta, en el mismo pazo de Raxoi, donde firmó en el Libro de Oro. Allí, el presidente Rueda le hizo entrega de un regalo institucional, un ejemplar del álbum Nós, de Castelao, y la obra completa de Rosalía de Castro editada por la fundación que preserva el nombre de la autora. La princesa también recibió unos pendientes y un colgante de filigrana de plata y azabache, elaborados por la artesana Susi Gesto, siguiendo la técnica de orfebrería tradicional de Santiago y que reproduce, entre otros detalles, un áncora. El acto se inició con el himno español y terminó con el gallego.