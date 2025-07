La Xunta otorga la Medalla Emilia Pardo Bazán a Manuela López Besteiro, Teresa Portela y la Policía Autonómica

Teresa Portela, Mauela López Besteiro y la UPA, galardonados con la Medalla Emilia Pardo BAzán en el 2025. R. A. (Efe ) / A. L. / X. A. S.

La Xunta ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de los galardonados con la Medalla Emilia Pardo Bazán, que premian en esta ocasión, por su labor en favor de la igualdad de género en Galicia, a la política Manuela López Besteiro, la deportista olímpica Teresa Portela y la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) —la cual se encarga, entre otras tareas, de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género en la comunidad—.

El jurado ha distinguido a Manuela López Besteiro con motivo de su trabajo en la Consellería de Familia, Muller e Xuventude en una época, entre 1993 y el 2002, en la que desarrolló una labor fundamental para «reivindicar os dereitos das mulleres e dar visibilidade á importancia da conciliación e da corresponsabilidade como garantía dunha sociedade máis igualitaria». A su vez, Teresa Portela lo recibirá por ser «un referente consolidado» a la hora de dar visibilidad al papel del deporte femenino, «rompendo barreiras sociais» y mostrando a las nuevas generaciones la «importancia da igualdade en todos os ámbitos da sociedade». Y también se reconocerá el trabajo de la UPA, que acompaña cada día a mujeres víctimas de violencia de género, «desempeñando un papel destacado na súa recuperación».

En su comunicado de prensa, la Xunta destaca que creó este galardón en el 2019 con el objetivo de «conmemorar publicamente todas as accións que contribúan á concienciación social e dean visibilidade ao talento das mulleres e de todas as entidades comprometidas coa eliminación da discriminación de xénero e a construción dunha sociedade máis igualitaria». Precisamente, este reconocimiento lleva el nombre de Emilia Pardo Bazán, según indica el Ejecutivo autonómico, por ser la escritora una «pioneira na defensa dos dereitos das mulleres e o feminismo, así como do acceso das mulleres á educación. Ideas que trasladou á súa obra literaria».