El PP rechaza el plan del PSdeG para garantizar por ley las consultas en atención primaria en 48 horas

Lavandeira jr | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, defendió esta mañana en el Parlamento una propuesta «ambiciosa, pero sensata» para garantizar las consultas en atención primaria en un plazo máximo de 48 horas. La iniciativa es una de las principales respuestas de los socialistas ante la situación de colapso que denuncian en sanidad, y formó parte de su programa electoral de las elecciones del año pasado, además de haber sido presentada ya en el Parlamento, donde esta mañana fue de nuevo tumbada por el Partido Popular.

El líder del PSdeG planteó que se modifique la ley para que los pacientes puedan «ser atendidos en tempo en forma». «Hoxe hai médicos en Galicia que atenden 50 persoas ao día. Así non hai sistema que resista. Catro minutos por paciente non é sanidade, é pasar lista», advirtió desde la tribuna. La iniciativa socialista, que incluía medidas como recuperar las Xerencias de Atención Primaria, establecer un número máximo razonable de consultas por profesional y prohibir que se derive a la sanidad privada como sustituto del sistema público, fue rechazada por el PP y contó con el apoyo del BNG. «A calidade está dentro do sistema, pero o acceso está roto. E iso é responsabilidade de quen xestiona», dijo Besteiro, quien acusó al PP de desfigurar la ley de salud de 2008 con sus sucesivas reformas. «Ter profesionais excelentes e recortar nos recursos ou organizar mal o sistema é como ter un Ferrari aparcado na porta e non ter as chaves. Un luxo desaproveitado, un servizo colapsado pola falta de planificación», añadió.

En su intervención, el líder socialista lamentó que la Xunta no convoque todas las plazas que le permite el Gobierno estatal para formar médicos de familia. Su propuesta buscaba también que la atención primaria tuviera acceso directo a pruebas diagnósticas, sin depender exclusivamente de las derivaciones hospitalarias.

Desde el BNG, la diputada Montse Prado dio su apoyo a la propuesta socialista, aunque avanzó que su grupo presentaría enmiendas para endurecer las medidas. «A situación da primaria en Galicia é de tal deterioro que require medidas de máis calado», resaltó.

Por su parte, la parlamentaria del PPdeG Encarna Amigo acusó a la oposición de estar «desconectada» de la realidad de la sanidad gallega, que a su juicio tiene «máis recursos que nunca» y mejores tiempos de espera que otras comunidades. «O 44 % dos galegos que piden cita en Atención Primaria recíbea en dous días, e o 66 % en catro días», señaló. Aun así, admitió la preocupación por la falta de médicos, pero achacó la responsabilidad al Gobierno central: «Sabemos que temos problemas, pero o principal problema son vostedes, o PSOE co apoio do BNG». También reprochó a Besteiro presentar una propuesta legislativa que «repite punto por punto» un texto rechazado hace tres años: «Cambia a firma pero é un copia pega sen máis rigor».

Los populares también han rechazado este martes una moción del BNG instando a la Xunta y al Gobierno central a incrementar la financiación de ambas administraciones a los servicios de ayuda en el hogar a personas en situación de dependencia.

La iniciativa proponía incrementar progresivamente en 2027 la cuantía aportada a esos servicios hasta veinte euros por hora, y alcanzar un compromiso para que la totalidad del coste de esta prestación sea asumido por las dos instituciones sin trasladar la carga a los ayuntamientos.