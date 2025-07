La Xunta convoca 686 plazas de procesos selectivos para facultativo especialista de área y enfermero especialista

Foto de archivo de las urgencias del CHUS XOAN A. SOLER

Las resoluciones publicadas en el DOG (Diario oficial de Galicia) indican que la Xunta convoca 686 plazas de procesos selectivos para el ingreso en diversas especialidades de las categorías de enfermero especialista y facultativo especialista de área. Por primera vez se elimina el requisito de estar en posesión de la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en la categoría de enfermero.

El número de plazas ofertadas es de 426 para la categoría de facultativo especialista de área; 128 en la de personal de enfermería especialista en familiar y comunitaria; 69 para enfermero obstétrico-ginecológico; 60 en enfermería pediátrica; y 3 en la especialidad de enfermero especialista en enfermería del trabajo.

El formulario de inscripción está disponible a partir de este martes, día 8. El plazo finaliza el 5 de septiembre para el personal de enfermería especialista y el 30 de septiembre para la categoría de facultativo especialista de área.

Los interesados en participar en el proceso selectivo deberán poseer en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantener en el momento de la toma de posesión como personal estatutario los requisitos recogidos en la resolución de la convocatoria.

Por otra parte, el órgano convocante podrá verificar ciertos requisitos de participación a través de la plataforma de interoperabilidad de la Xunta de Galicia (PasaXe!). Esto implica que los aspirantes que no se opongan en el formulario de solicitud de participación a la consulta a través de la plataforma de interoperabilidad no tendrán el deber de acercar cierta documentación acreditativa como el DNI o NIE, el certificado de discapacidad o el certificado de familia numerosa de carácter general o especial si fueron expedidos por organismos de la Comunidad Autónoma de Galicia, la certificación de antigüedad como demandante de empleo y de no percibir en el momento actual prestación o subsidio por desempleo en cualquiera parte del territorio nacional.