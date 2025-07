Galicia es la comunidad que más reduce su lista de espera de la dependencia

JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La lista de espera de la dependencia aumentó en los primeros seis meses de este 2025, por primera vez en los últimos diez años, además del tiempo de tramitación de las solicitudes. En concreto, el incremento fue de un 6 % a nivel nacional, con 286.861 personas que a 30 de junio han solicitado ser valoradas y atendidas por su situación de dependencia y están esperando, bien por la valoración, por el programa individual de atención (PIA) o por la prestación o servicio al que tengan derecho. Es más, la espera aumenta hasta los 342 días, ocho más que al empezar el año.

La realidad gallega escapa a esta tendencia y la comunidad es la que logra reducir más su lista de espera, en un 26 %, con poco más de dos mil personas aguardando en alguna de las fases. Además de ser la que más mejora sus cifras, también es la segunda comunidad con el menor porcentaje de personas esperando (a un 2,2 %), empatada con Cantabria y solo por detrás de Navarra.

La Xunta celebra estos datos y apuesta por seguir mejorándolos. «O informe sinala que Galicia camiña na boa dirección grazas ao plan de choque que puxemos en marcha ao inicio deste ano, pero non nos conformamos e o noso obxectivo non é outro que seguir traballando día a día para afianzar e mellorar as políticas sociais de Galicia», afirma la conselleira de Política Social, Fabiola García.

Por otra parte, reclama la conselleira «a débeda do Goberno de Sánchez con todos os galegos en materia de dependencia, que supera os 2.500 millóns». Una factura que, según explica, aumenta todos los años «polo seu reiterado incumprimento da normativa», que establece que el Ejecutivo tiene que abonar el 50 % de la factura, «e non chega ao 35 %».

«Un incumprimento que se fai máis flagrante cando coñecemos que o Goberno de Sánchez asinou ás escondidas un acordo bilateral co País Vasco», asegura Fabiola García.

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales advierte de «un cambio de tendencia» en el comportamiento de la lista de espera, pasando de una reducción progresiva que venía registrándose desde el 2015 a un incremento cercano al 6 % en los primeros seis meses. Con el ritmo actual que tiene el sistema de atención a la dependencia, explican que «se tardarían 94 años para lograr la plena atención».

Así se desprende del informe del Observatorio Estatal para la Dependencia realizado con datos provisionales, en el que cuatro comunidades incrementan su lista de espera en más de un 20 %. Son Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha y Cantabria, si bien estas dos últimas aumentan desde niveles muy bajos de personas aguardando.

Galicia también es la comunidad que más ha aumentado las personas beneficiarias con prestación el año pasado, un 10 % más, y también se encuentra en las que más han incrementado las personas con derecho a la ayuda, un 8,6 %.

En cuanto al tiempo medio de espera, si bien Galicia reduce sus tiempos de tramitación, con 25 días menos, todavía está por encima de la media nacional de 342 días de espera, con 361 días. Es la cuarta comunidad con peores cifras, solo por detrás de Canarias, Murcia y Andalucía.

La asociación reconoce que todos los años se bate el récord de personas atendidas, pero acusa a gobiernos autonómicos y al ministerio de mantener un discurso «triunfalista para ocultar la realidad». Para la entidad, es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente el número de beneficiarias, y lamenta que en el último semestre han descendido las plazas residenciales (- 2.093) y las de centros de día (-1.424).

Los directores y gerentes en Servicios Sociales han vuelto a poner el foco en la deficiente financiación y recordado que el año pasado el Gobierno «paralizó» el incremento de los 600 millones de euros que el Plan de Choque había impulsado en los tres años anteriores. «Una merma importante en la financiación del sistema que se ha visto reflejada no tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y servicios», argumentan.