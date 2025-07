El BNG denuncia que la Xunta ha recortado las ayudas para el Servizo de Axuda no Fogar

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, en una foto de archivo. Xoán A. Soler

La viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha acusado a la Xunta de recortar en cinco millones de euros las ayudas para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF): «Este é o mellor reflexo do estilo Rueda, do modelo do PP: privatizar e devolver os coidados ao fogar para que sexan as mulleres, maioritariamente, as que coidan as persoas dependentes por dous pesos».

El bloque solicitará en el pleno el incremento de la financiación que reciben los concellos por el SAF. Rodil emplazó al PP a aceptar esta propuesta y demostrar que «de verdade cre no estado de benestar e que acredita os coidados como un dereito» y que no «colapsen e dinamiten o servizo público para devolver os coidados ao ámbito privado ou privatizado».

El BNG acusa al PP de promover un modelo «machista, racista e privatizador» M. Varela

En concreto, el grupo nacionalista propone que, de manera inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, se incremente hasta los 17 euros el financiamiento de la Xunta. A partir de este año, el aumento sería progresivo hasta alcanzar los 20 euros la hora en el 2027. De esta manera, los concellos pueden seguir «prestando un servizo que deben soster economicamente Xunta e Estado e que xa ten un custe real de 23,6 euros, segundo un estudo feito pola Fegamp», aclaran desde el BNG.

Paralelamente, Rodil resaltó que «por primeira vez desde que se aprobou a Lei da Dependencia hai case 20 anos, as axudas para que un familiar ou un veciño coiden no fogar a unha persoa dependente superan o número de persoas usuarias do SAF».