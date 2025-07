El BNG acusa al PP de promover un modelo «machista, racista e privatizador»

Lavandeira jr | EFE

La viceportavoz del BNG en el Parlamento gallego, Olalla Rodil, denunció este lunes el «xiro ideolóxico» del Partido Popular, al que acusó de estar cada vez más alineado con la extrema derecha tanto «na forma como no fondo», y advirtió del auge de enfoques «machistas e racistas» plasmados en el ideario aprobado este fin de semana en el congreso nacional del PP.

Rodil lamentó especialmente la asimilación por parte del PP del discurso de las «denuncias falsas» en casos de violencia machista. «Os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial revelan que non hai denuncias falsas, mentres que tres mulleres foron asasinadas en Galiza nos últimos dous meses», recordó. También criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, por referirse a las personas migrantes en situación irregular como «ilegais», lo que interpretó como una «estratexia de deshumanización» que busca «negar dereitos universais polo simple feito de estar fóra da legalidade».

Sobre el comité federal del PSOE, celebrado también el pasado fin de semana, la diputada nacionalista insistió en que su partido espera a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para este miércoles. «As explicacións chegan tarde, pero esperamos medidas claras e contundentes contra a corrupción; tanto contra os que se benefician de prácticas corruptas como contra as empresas corruptoras», apuntó. Rodil recordó que el BNG tiene un acuerdo de investidura con el PSOE, «do que falta moito por cumprir aínda», y se remitió a las palabras de la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, en la entrevista publicada este domingo en La Voz: «Se hai algún tipo de corrupción que implique ou salpique ao Goberno, ten que falar a cidadanía».

Aumento en el SAF

La diputada autonómica recordó que el BNG llevará al pleno de esta semana una moción para incrementar las ayudas a los concellos para financiar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). En concreto, plantean incrementar la partida a 20 euros por hora en el 2021. «No BNG temos claro que o benestar nin os coidados non son un negocio nin poden ser un privilexio de quen poida pagalo», dijo, y criticó la privatización de servicios públicos como las residencias de mayores, los centros 24 horas para víctimas de violencia machista o los centros para personas con discapacidad.

Reprochó a la Xunta que recortase cinco millones de euros las ayudas al SAF para destinarlas a «axudas míseras» de 400 euros mensuales por cuidar a personas dependientes en casa. «Este é o mellor reflexo do estilo Rueda, do modelo do PP: privatizar e devolver os coidados ao fogar para que sexan as mulleres, maioritariamente, as que coidan ás persoas dependentes por dous pesos», denunció.